تراند اليوم : عروستنا.. إليكِ خلطة سرية لجمال وجهك قبل حفل زفافك!!

غزة/ الخليج 365:

عليك أن تقومي بتطبيق الوصفة التالية لمدة أربعة أيام متتالية من أجل الحصول على النتائج الفعّالة التي تطمحين إليها.

لتحضير هذه الخلطة:

تحتاجين إلى النشاء، القرنفل، الكراوية، الورد، ماء الزهر وعصير الليمون, يستحسن ألاّ تضعي المزيج لمدة أربعة أيام بل قومي بشكل يومي بمزج المكونات.

في إناء متوسط، قومي بمزج 6 ملاعق كبيرة من النشاء ملعقة من القرنفل، ملعقة من الكراوية، ملعقة كبيرة من الورد المجفّف والمطحون. ثم أضيفي نصف كوب من عصير الليمون مع نصف كوب من ماء الزهر وامزجي المكونات لتحصلي على مزيج لين.

قومي ببل جسمك بالماء الدافئ لتفتيج المسام، ثم ضعي الخليط على كامل الجسم واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجفّ ثم اغسليه بالماء الدافئ من دون استعمال الصابون أو سائل الاستحمام.

كرّري هذه العملية لمدة 3 أيام، أما في اليوم الرابع فقومي بتطبيق المزيج على جسمك واتركيه حتى يجف تماماً حتى لو تتطلّب ذلك أكثر من 15 دقيقة ومن ثم اغسليه وقومي بعملية تقشير الجسم ولاحظي النتيجة الفعالة التي ستحصلين عليها.

انتهى

انتهى