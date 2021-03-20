تراند اليوم : ثروة خيالية تملكها سيدات الخليج

دبي / وكالات / مشرق نيوز

أصدرت شركة "الماسة كابيتال " تقريرا اقتصاديا يقدر خلاله قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول الخليج بـ 385 مليار دولار.

التقرير الذي عنونته الشركة بـ "المرأة الخليجية - رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد" أرجع السبب في تزايد الدور الفعال للمرأة الخليجية في عالم البيزنس بزيادة نسب وفرص التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجياً، إضافة إلى السياسات الحكومية في دول الخليج الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4% إلى 10 % خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وهو ما ساهم في تقليل الفجوة بين الجنسين، خصوصاً في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التجارية، حسبما ذكرت صحيفة الراي الكويتية الاثنين 29 أغسطس/آب 2016.

وشكّلت المرأة الخليجية نحو 50% من قائمة "فوربس" لأقوى 100 سيدة أعمال عربية بالشرق الأوسط 2015.

شركة الماسة كابيتال تأسست عام 2010 وتعمل في مجال إدارة الأصول البديلة والاستشارات المؤسساتية والاستشارات العقارية فضلاً عن خدمات إجراء الأبحاث السوقية العامة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وتتّخذ من دبي مقراً لها.