تراند اليوم : الخطوات السبعة تجعل حياتك صافية رغم صعوبات الحياة اليومية

الخليج 365- وصفي شهوان

تزداد ضغوط الحياة بتسارعها، وتتعاظم المشكلات بتعقدها، ويشعر الإنسان مع الأيام بالدوران في حلقة مفرغة لا بداية لها ولا نهاية، وكل ذلك يضعف من تركيزه ويحرمه صفاء الذهن كلما زادت زحمة الحياة.

ونقدم لكم اليوم مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي يمكن لكل منا تطبيقها يومياً دون أي تعب، في سبيل الحصول على راحة البال المنشودة، وذلك نقلاً عن موقع lifehack المتخصص في التنمية البشرية والقضايا الاجتماعية، وهي كما يلي:

1- دوّن ثلاثة أمور تسعدك: لابد أن هناك كثيراً من الأمور التي حدثت في حياتك

تمنحك سعادة غامرة، أو ابتسامة عابرة على أقل تقدير. فالمواقف ليست كلها كئيبة والحياة ليست في معظم أيامها رتيبة. لذلك، احرص على كتابة ثلاثة مواقف جميلة في أول اليوم حتى تتذكرها على مدار ساعاته، فلا ينشغل ذهنك بما قد يتعسك.

2 - لا تجادل الجهلاء أبداً:

الجدال مع أهل العلم يجلب الصداع، فما بالك بجدال الجهلاء والرعاع. فاحرص على تجنب الخوض في أية مسائل جدلية تكدر صفو يومك. ذهنك يجب أن ينشغل بكل ما يسعد. فالحياة لا تعود للوراء ولحظاتها إن أفلتت من يديك، فستكون عليها من النادمين.

3 - احتفل بنجاحك باستمرار:

أنت من يحقق النجاح، وحق لك أن تكرم نفسك وتمنحها قدرها. لماذا لا تحتفل بكل نجاح تحققه؟ لا داعي لإقامة الحفلات وصرف الأموال، ولكن جلسة هادئة مع شريك أو صديق أو حبيب للحديث عن إنجازاتك ستكون حافزاً قوياً لك، ولا بأس إن أكرمت نفسك برحلة أو أهديتها سيارة.

4 - لا تقارن نفسك بالآخرين:

لا تجهد نفسك وتفقد دماغك صفاءه بالانشغال بالتركيز على الآخرين. فلكل منا رزقه وحياته، بغض النظر عن سلبياتها وإيجابياتها، فالمهم هو أنت. عليك تجنب مقارنة نفسك بغيرك خاصة من هم في وضع معيشي واجتماعي أفضل منك. فالقناعة شعار مهم عليك الأخذ به في حياتك لتضمن راحة البال.

5 - تخلص من الفوضى العارمة:

نظف الفوضى من حولك بالتخلص من كل الأشياء التي لا تلزمك. لو وقفت في مكتبك أو منزلك وركزت نظرك في كل ما يحيط بك، فإنك ستجد الكثير من الأشياء التي تزعجك وتعطل دماغك لأنها أمام نظرك باستمرار ولكنك لا تجد طريقة للتخلص منها. فلا تتردد ولا تماطل، وقم بالتخلص منها فوراً.

6 - لا تحرم نفسك من البكاء:

البكاء فيه راحة للبال، لا تحرم نفسك منها كلما ضاقت بك الأحوال. عليك بالاختلاء بنفسك وإطلاق العنان لإحساسك المبلل بالدموع. فالبكاء ليس قاصراً على النساء فلا تخجل من دموعك. فبكاء الرجل مع نفسه ليس عيباً ولا ينتقص من رجولته، بل إن بكاء الرجل صادق لأبعد الحدود لأن الرجل لا يبكي بلا سبب.

7 - الاختلاء بالنفس مفيد جداً:

قد يشعر الإنسان أنه تائه في الحياة ولا سبيل لأي شخص لمنحه النور الذي يقوده لآخر النفق. فقد يكون حينها فاقداً الثقة بالآخرين. عليك إذاً بقضاء بعض الوقت مع نفسك، وداوم على ذلك. ففي تلك اللحظات المنعزلة إنعاش للعقل وصفاء للذهن وارتخاء للأعصاب لا يجدها إلا من جرب تلك الحالة الوجدانية، وحذارِ.. العزلة الدائمة.