تراند اليوم : نمر غزة "لذيذ" يصل إلى جنوب أفريقيا

غزة-الخليج 365: بعد رحلة 3 أيام، من غزة إلى الأردن ومنها إلى جنوب أفريقيا، وصل النمر "لذيذ" إلى محمية تناسبه في مقاطعة فري ستايت، بعد معاناة عاشها في أسوأ حديقة للحيوانات في العالم.

وتأتي عملية نقل النمر لذيذ ضمن برنامج لنقل 15 حيوانا من الظروف الصعبة التي تعيش فيها في حديقة الحيوان بقطاع غزة، بحسب لوانا دنغلر المسؤولة عن قسم الحيوانات البرية في منظمة "فور بوز" التي تولت المهمة بالتنسيق مع السلطات الاسرائيلية والفلسطينية.

وكانت الحيوانات الـ15 تعيش في ظروف قاسية وتوشك على الموت جوعا، وقد أنقذت جميعها خلال الأيام الماضية، بما في ذلك النمر المسمى "لذيذ" آخر نمور حديقة الحيوان في مدينة خان يونس في غزة.

ونقلت الحيوانات إلى مركز مخصص في الأردن، ما عدا النمر "لذيذ" الذي نقل إلى جنوب إفريقيا جوا.

واكتسبت حديقة الحيوانات المذكورة بغزة سمعتها السيئة بعد أن قامت بتحنيط حيوانات مريضة وعرضها بين الحيوانات الحية، قبل أن يتم إغلاقها أمام الجمهور عام 2014 بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع، حيث بقيت الحيوانات في موقعها ونفق العشرات منها جوعا.