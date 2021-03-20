تراند اليوم : الفنان الفلسطيني كرم ابو زنادة ينتج البوم افلامه الجديد " zanada23 "

الفنان الفلسطيني كرم ابو زنادة ينتج البوم افلامه الجديد " zanada23 "

غزة / الخليج 365 / خاص

اعلن الاعلامي والفنان الفلسطيني كرم ابو زنادة عن انتهاء التحضيرات اللوجستية لإطلاق البوم افلامه الجديد والذي حمل اسم " zanada23 " والذي يتناول ويجسد قضايا مجتمعية يعاني منها الكل الفلسطيني في شتي اماكن وجوه .

وقال ابو زنادة للمشرق نيوز في تصريح حصري : ان الالبوم يتناول مجموعة متنوعة من الافلام القصيرة منها فيلم " حديث الحب والحرب " والذي يجسد حالة الحب والسلام في بناء الدولة بعيداً عن سياسة القهر والانكسار الذي يعيشه ابناء شعبنا على مرار تاريخه والفيلم الاخر " الحلم في غزة " والذي يحاكي معاناة الشباب الفلسطيني والخريجين على وجه الخصوص الحالمين بمستقبل مشرق لكن طبيعة الاحتلال والانقسام وحالة الانهيار الذي يعيشها الخريجون آلت دون تحقيق بصيص من الامل وانعدام الرؤية المستقبلية . اما الفيلم الاخر " كن انساناً " وهذا يجسد روح التعاون ومناصرة الطبقة المكبوتة من الاطفال المتسولين في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص .

ويتابع : بالاضافة الى فيلم " الرحمة " والذي يعالج قضايا مجتمعية نعاني منها نحن كشباب على وجه الخصوص . والفيلم الاخير " خيوط الشمس " يتناول قضية وطنية هي حق العودة وتحشيد الرأي العام الدولي لمناصرة قضايا الشعب الفلسطيني التي بدورها تعمل على استرداد الحقوق الفلسطينية التي نهبها الاحتلال الاسرائيلي .

على صعيد ذلك اوضح ابو زنادة ان جميع الافلام المصورة تحت اطار الالبوم تتناول قضايا ومشاكل ملموسة في بدايتها وفي نهاية الافلام نجد حلول لكل مشكلة يتناولها الالبوم حتي نضع النقاط على الحروف على حد قوله .

اما بخصوص الرعاة والممولين لهذا الالبوم اضاف ابو زنادة قائلاً : حتي الان نعمل بشكل شخصي وبجهد خاص مع بعض الوعودات من قبل الشركات الاهلية والمؤسسات ذوي الاهتمام لتبني العمل ولكن لحتي اللحظة تبقي الوعود سيدة الموقف ولكن هذا لايحد من عملية التصوير فعمليات التصوير والمونتاج سارية على قدم وساق الا ان ننتهي من العملية سنحدد موعد ومكان عرض الافلام .

وردا على سؤال : هل العرض على مستوي القطاع ام ان هناك جهود لعرضه خارج القطاع ؟ قال ابو زنادة : لايمكن لهذا العمل الفريد من نوعه ان يقتصر على القطاع فمن حق الكل الفلسطيني في غزة والضفة والداخل الفلسطيني والشتات مشاهدة هذا العمل ووصول المادة الاعلامية الى اماكن تواجدهم فهذا من حقهم الطبيعي كاقل تقدير ولكن نعد الجميع بان يصل الالبوم الى جميع الدول العربية بالاضافة الى عرضه في مهرجانات السينما العالمية فالتحضيرات والتنسيقات لم لحظة واحدة ونعدكم بحدث سينمائي لم يسبق له مثيل .

واختتم ابو زنادة بتقديم الشكر والامتنان لكافة الشباب والمصورين والعاملين تطوعاً معه لانجاز هذا العمل داعيا ان يمكنهم الله من انجازه في اقرب وقت ممكن لتصديره للمشهد الاعلامي والفني حتي نكحل عيون الجميع بجمال هذا الانجاز .

انتهى