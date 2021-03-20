تراند اليوم : صدفة الحلقة 52 .. شاهد نت مسلسل صدفة الحلقة 53 الجديدة

في الأحداث الاخيرة من مسلسل صدفة تجد والدة أسيل الأسورة الخاصة بها فتعطيها إياها بينما تلاحظ سيدرا في اليوم اللاحق أن الأسورة بيد أسيل فتبدا في الشك بأن اسيل هي حبيبة مراد لأن سيدرا هي من وجدت الأسورة في منزل المزرعة، ولكن صديقة والدة أسيل أنقذتها في الوقت المناسب وأخبرت سيدرا أن الأسورة ليست عائدة إلى أسيل، فقررت أسيل تفاديًا لكل هذا أن تنتقل مع والدتها للعيش في منزل أخر.

وفي مسلسل صدفة بعض الصدف قد تغير حياتك، وأخرى قد تنهيها، وبعضها قد تجعلك تكتشف معنى الحياة من جديد، والبعض لم تكن لتحسبه أكثر من مجرد صدفة عابرة، ولن تعرف أن تلك الصدفة قد تقاطعت مع قدرك لتغيره. تمامًا كتلك الصدفة التي قلبت حياة الفتاة البسيطة "أسيل" رأسًا على عقب، حين قابلت على متن الطائرة شاب مغرور لم يرق لها في البداية، خاصة عندما تشاجر معها. وظنا بانتهاء الرحلة أنهما لن يلتقيا ثانيةً ولكن القدر حضّر لهما مفاجأة لم يتوقعانها.

صدفة، مسلسل شبابي تركي، إنتاج عام 2015، وهو بطولة: ديميت أوزديمير، يوسف جيم، إيكين ميرت دايماز، مينا توغاي، ماهر جون شيراي، لاشين جيلان، مراد باش أوغلو، جوزدا كايا، وعدد كبير من ألمع نجوم الدراما التركية.

المسلسل سيناريو: أصلى زنجين. وإخراج: فيليز جولماز باكمان، وعدنان جولر.

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