تراند اليوم : حواء.. 10 نقاط تداركيها لتحافظي على شعرك!!

غزة/ الخليج 365:

تسعى الكثير من النساء إلى الحصول على شعر قوي وصحي وطويل، لكن يصعب تحقيق ذلك في كثير من الأحيان حيث لا يتجاوز طوله مستوى الكتفين، فتشعر المرأة بالإحباط، خاصة عندما تقارن شعرها مع صاحبات الشعور الطويلة.

ولكن لا داعي للقلق، فرغم عدم وجود طرق طبية مضمونة لتسريع نمو الشعر، يوجد بعض الحيل التي تساعد على تحقيق ذلك، بحسب موقع فاميلي شير الإلكتروني:

1- قص الشعر

قد يكون من المفاجئ أن يكون قص الشعر في مقدمة النصائح التي تساعد على نموه بشكل سريع، لكن تقصف الشعر والمشاكل الأخرى التي يعاني منها تتسبب بتساقطه ومنع نموه.

2- عدم استخدام الشامبو دائماً

ينصح بتجنب غسل الشعر بالشامبو بشكل دائم والاستعاضة عنه بمكيف مناسب يعمل على استبدال الدهون والبروتينات الموجودة داخل الشعر.

3- تصفيف الشعر عند الضرورة

يفضل عدم استخدام الفرشاة لتصفيف الشعر إلا عند الحاجة، حيث أن التصفيف المتكرر يضعف الشعر.

4- تناول كميات كبيرة من البروتينات

البروتين ضروري جداً للشعر، لأنه يساعد على إنتاج الأحماض الامينية التي يحتاجها الشعر لينمو، وهي المسئولة عن إنتاج مادة الكيراتين التي تشكل النسبة العظمى من تركيب الشعر، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الحاوية على البروتين الحيواني والنباتي على حد سواء.

5- تغذية الشعر

استخدام منتجات العناية المناسبة لنوع الشعر، والتي تعتني به من الجذور وتساعد على تغذيته وإعطاءه مظهر جميل وبرّاق، ويفضل أن يكون ذلك تحت إشراف أخصائي تجميل.

6- العناية بالشعر خلال النوم

لا يجب أن تقتصر العناية بالشعر على فترات الاستيقاظ، بل يجب أن تمتد إلى وقت النوم، وذلك من خلال استخدام وسادة من الحرير بدلاً من الوسائد القطنية، كما ينصح بتجنب تضفير الشعر قبل النوم.

7- ترطيب الشعر

الترطيب الدائم لفروة الرأس ومنع جفافها، لأن الجفاف يؤدي إلى ظهور القشرة والتي تؤذي بصيلات الشعر وتحد من نموه، ويجب استعمال البلسم والكريم المناسب لنوعية الشعر.

8- حماية الشعر

حماية الشعر من الغبار والأوساخ والشمس، وخاصة عند الخروج في الصيف، حيث يمكن تغطية الرأس بوشاح أو قبعة، لأن أشعة الشمس مضرة جداً بالشعر، ويزيد الغبار من القشرة، ويجب غسيل الشعر جيداً بشكل دائم لإزالة الشوائب المضرة.

9- الفيتامينات والمعادن

الحرص على احتواء الغذاء على فيتاميني بي وسي بالإضافة إلى الحديد والزنك، لأن نقص هذين المعدنين يضعف الشعر، ويمكن أن يؤدي إلى تساقطه أيضاً، لذلك فإن النظام الغذائي المتبع مفتاح هام لقوة الشعر وحيويته.

10- الابتعاد عن الإجهاد والتوتر

وأخيراً ينصح بتجنب أي مسببات للإجهاد والتوتر، لمنع تساقط الشعر والحفاظ على صحته وتألقه.

انتهى