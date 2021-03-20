تراند اليوم : المقدسية روان الأسعد تنافس 39 سيدة على لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية

غزة-الخليج 365:

تنافس الفنانة التشكيلية روان الأسعد بشكل قوي 39 سيدة من 7 دول عربية للفوز بلقب (ملكة المسؤولية الاجتماعية) ضمن أضخم برنامج فضائي عربي يسلط الأضواء على دور المرأة تجاه قضايا مجتمعاتها العربية وحجم الجهود الإنسانية والاجتماعية والتطوعية التي تقدمها، والدور الذي تلعبه لخدمة ودعم شرائح متعددة من المجتمع عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع وقصص النجاح.

ويظهر برنامج الملكة في نسخته العربية للمرة الأولى بعد أن استقبل 25 ألف مشاركة، وصعدت 40 سيدة للتصفية النهائية، حيث تشارك أهداب الأسعد كممثلة وحيدة للمرأة الفلسطينية، بمشاركة مجموعة من المؤسسات الإعلامية التي تؤمن بدور الإعلام في خدمة المجتمع المدني، وتنتهي المنافسات بتتويج إحدى المشاركات بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية.

وتقول الأسعد إن البرنامج هو برنامج يطرح لاول مرة في الوطن العربي يبحث عن امراة ذات مبادرة تخدم المجتمع المدني، مبادرتي تهدف لتوظيف الفنان وحل مشكلة بطالة الفنان التشكيلي،و البرنامج يقوم على أساس تسليط الضوء على النماذج المشرقة في الوطن العربي وتتلخص فكرته في برنامج تنافسي بين عدد من المشتركات من كافة أنحاء الوطن العربي، كل مشتركة لها مبادرة بمسؤولية اجتماعية تجاه وطنها وينتهي البرنامج بتتويج ملكة المسؤولية الاجتماعية، وذلك ضمن ضوابط ومعايير واختبارات تمر على المشاركات للوصول للقب.