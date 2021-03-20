تراند اليوم : في حال دعوتك لحضور حفل زفاف.. حواء تجني ارتداء الملابس التالية؟!

غزة/ الخليج 365:

إذا كنت من المدعوات فى حفلات الزفاف فكثيراً ما تصيبكِ حيرة في اختيار ملابس تتناسب مع حفلات زفاف الأقارب والأصدقاء التي تنوين حضورها. فأزياؤكِ لا تدلّ فقط على شخصيّتكِ وإنّما على لباقتكِ في التصرّف تّجاه العروسين صاحبيّ الدعوة. جزء كبير من هذه اللّباقة والاحترام ملابسكِ المختارة. ماذا عليكِ تجنّب ارتدائه؟

الأبيض:

الأبيض لون الصيف المحبّب لدى الجميع، لكن إيّاكِ وارتداء فستان أبيض للزفاف إلّا إْن كنتِ العروس بالطبع.

ماذا عن الأبيض المكسور؟ لا أيضاً، ولا أيّ درجة من البياض، وإلّا ستبدين وكأنّكِ تنافسين العروس على الظهور وسرقة الأضواء منها.

المبالغة بالأسود:

لا شكّ بأنّ الأسود هو ملك الأناقة والألوان، خاصّة فساتين السهرة، ولكن إيّاكِ والمبالغة لئلّا تظهرين وكأنّك تذهبين إلى جنازة. بالطبع يفضّل عدم ارتدائه في الأعراس واستبداله بألوان أكثر حيويّة، أو تلاعبي بلون الحذاء والإكسسوار.

الملابس المكشوفة جدّاً:

لستِ نجمة مشهورة لترتدي ملابس جريئة، فلا تبالغي بفتحة الثوب أو الياقة أو المناطق الشفّافة فيه، وإلّا ستبدين وكأنّكِ تريدين لفت الأنظار لجسدكِ بطريقة مثيرة وإن كانت المدعوّات من النساء فقط، فهذا لا يعني أنّهن لن يصفنكِ بالمثيرة.

أي شيء صادم:

كضيفة في الزفاف، ليس هناك من قاعدة لإتباعها، فقط لا تحاولي المبالغة في رغبتكِ بالظهور ولفت الانتباه. لا ترتدي ملابس وكأنّك تذهبين إلى أحد المهرجانات أو التشبه بنجمة شهيرة، فهذا اليوم هو يوم العروس والعريس، فلا ترتدي أيّ شيء يسرق منهما الأضواء عن عمد لتصبحي حديث السهرة.

بدلة مع سروال:

إنّه عرس، وليس مقابلة عمل.

الجينز:

هل فكّرتِ به بالفعل؟

التاج:

حتى الأميرات لا يحبّذن ارتداء التيجان بعد اليوم، إنّها موضة قديمة وقد أصبحت غير محبّبة، كما أنّه ليس من اللّائق ارتداؤه في حفل زفاف.

انتهى