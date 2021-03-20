تراند اليوم : بالفيديو.. تزوج 57 امرأة أقصرهن نصف ساعة زواج فقط

السعودية/ الخليج 365:

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسنّ سعودي، قال إنه تزوج من 57 امرأة.

المسن السعودي الذي عرف نفسه باسم “الدكتور إبراهيم أبو أصيل”، قال إنه تزوج النساء الـ57 على مدار أربعين سنة.

وتابع بأسلوب أثار غضب الناشطين منه: “أقصر مدة زواج كانت نصف ساعة فقط”، وعند سؤال شخص محاور له عن سبب طلاقه بهذه السرعة قال “تقرف منها”.

وأضاف: “الزواجات بعضها إعجاب وبعضها مجاملة، وحدة جاءت هدية وأنا مغصوب عليها، لكن بعض الزوجات تحسفت على طلاقهم”.

ولم تخلو عبارات المسن في وصف بعض زوجاته من الكلمات المسيئة مثل “خبلة، ريحتها تقرف، وغيرها”.

ووفقا لـ”أبو أصيل” فإنه لا يزال على تواصل مع بعض طليقاته، متابعا: “كثير منهن يطلبن مني أن أعيدهن إلى عصمتي”.

وحول جنسيات زوجاته، قال إن غالبيتهم غير سعوديات، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات تزوج امرأة نيجيرية.

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