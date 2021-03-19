تراند اليوم : أطول ساعات الصيام في الارجنتين وأقصرها في النمسا.. ومدتها في فلسطين

وكالات / مشرق نيوز

المسلمون في الدنمارك سيشهدون أطول ساعات صيام في العالم لمدة تصل إلى 21 ساعة، وفقا لأحدث الخرائط لتسجيل ساعات الصيام في جميع أنحاء العالم.

والمسلمون في الأرجنتين سيصومون أقل مدة وهي 9 ساعات ونصف.

في دولة الإمارات سيكون الصيام لمدة 14 ساعة و51 دقيقة. ووفقا للفلكيين، فإن نصف الكرة الشمالي لن يشهد فقط أطول فترة صيام ولكنه سيعيش موجة حر هي الأعلى منذ 33 عاما خلال شهر رمضان المبارك. وذلك لأن الشمس تمر فوق مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي، مما يجعل نصف الكرة الشمالي يعيش ذروة فصل الصيف ويحل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

ساعات الصيام الطويلة

وفقاً للخارطة العالمية، تضم قائمة الدول التي ستشهد أطول فترات الصيام ايسلندا والسويد والنرويج بحوالي 20 ساعة.

هولندا وبلجيكا 18 ساعة و30 دقيقة، إسبانيا 17 ساعة و 30 دقيقة، إنجلترا وألمانيا 16 ساعة و30 دقيقة. وتكون مدة الصيام في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا 16 ساعة.

ساعات الصيام المتوسطة

تقع دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط تحت هذه الفئة، غير أنه في مصر تكون ساعات الصيام لمدة 16 ساعة ونصف.

في البحرين والسعودية وتونس وفلسطين تكون مدة الصيام لـ 15 ساعة. وفي اليمن 14 ساعة و 50 دقيقة. في قطر 14 ساعة و40 دقيقة. الكويت والعراق والأردن وسوريا والجزائر والمغرب وليبيا، والسودان 14 ساعة.

أقل ساعات الصيام

في أستراليا ستكون مدة الصيام خلال الشهر الكريم 10 ساعة ؛ جنوب أفريقيا 10 ساعات و30 دقيقة، البرازيل 11 ساعة؛ المكسيك 13 ساعة و 20 دقيقة.

وقد حدد علماء الدين مدة الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ونصحوا سكان الأبراج والمباني العالية بتأخير الإفطار حتى تغرب الشمس أمام أعينهم.