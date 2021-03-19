تراند اليوم : قضمة بطيخ تشفيك من 10 أمراض خطيرة

هل تعلم أن البطيخ يحتوي على 90% من الماء ؟مما يساعد على ترطيب الجسم وانقاص الوزن والبطيخ هو واحد من أكثر الفواكه اللذيذة والمنعشة في فصل الصيف، إلى جانب فوائده الطبية في الوقاية من اضطرابات الكلى وارتفاع ضغط الدم، والوقاية من السرطان، والسكري، وأمراض القلب. لذا تعرف على فوائد البطيخ الُمذهلة حسب ما ذكره موقع "

اضطرابات الكلى

يحتوي البطيخ على الكثير من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيف الترسبات السامة في الكلى، والحد من تركيز حامض اليوريك في الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بالفشل الكلوي وتشكيل الحصوات الكلوية.

ارتفاع ضغط الدم

يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد في انخفاض ضغط الدم، إلى جانب أنه يساهم في الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة أن الكاروتينات الموجود في البطيخ يمنع تصلب جدران الشرايين والأوردة، مما يساعد على خفض ضغط الدم وفرص الجلطات الدموية والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

السرطان

من الفواكه الغنية بعنصر "الليكوبين"، وهو مركب" فتونوترينت كاروتينويد" الذي يساعد في الوقاية من السرطان، إلى جانب أنه يساعد في الحد من الإصابة بمخاطر سرطان البروستاتا والثدي والقولون والرئة، وسرطان الرحم، وذلك لاحتوائه أيضاً على المواد المضادة للأكسدة، وفيتامين "س".

مرض السكري

لأنه يحتوي على 90 % من الماء، والفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم فإنه يساعد على تحسين الانسولين في الجسم، وبالتالي يخفض من مستوى السكر في الدم.

أمراض القلب

يحسن البطيخ من وظائف القلب، وذلك لاحتوائه على "البيتا كاروتين"، ومضادات الأكسدة، كما يمنع مشاكل القلب المرتبطة بالتقدم في السن، بالإضافة أنه يساعد على انخفاض مستوى الكولسترول، لاحتوائه على فيتامين "س"، والكاروتين والبوتاسيوم الذي يحد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

أمراض العين

يحمى من الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في السن مثل جفاف العيون، وذلك لاحتوائه على " البيتا كاروتين"، وفيتامين "س"، والمواد المضادة للأكسدة.

العجز الجنسي

يعزز الرغبة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة.

تهدئة الأعصاب

يحتوي على كمية عالية من فيتامين "ب “6 التي تعتبر من المغذيات الأساسية الهامة والتي تزيد من المواد الكيميائية الموجودة في الخلايا العصبية المسؤولة عن تهدئة المزاج. فتناول شرائح من البطيخ يومياً يساعد في الحد من الإجهاد، ومكافحة الاكتئاب والقلق.

تكسير الدهون

يقلل من دهون الجسم، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء التي تؤدى إلى الشعور بالشبع، وفقا لدراسة أجريت عام 2007 في مجلة التغذية.

ترطيب الجسم

يساعد على إبقاء الجلد رطب، حيث يقلل من فرصة الإصابة بالجفاف إلى حد كبير، وتجديد سوائل الجسم، وذلك لاحتوائه على 90 % من الماء. وخلال أيام الصيف الحارة ينصح بشرب من 1-2 كوب من عصير البطيخ يوميا لبقاء الجلد رطب.