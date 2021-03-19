تراند اليوم : 9 وجبات خفيفة وسهلة للرجيم في رمضان

مشرق نيوز

الحمية لا تعني حتما المعاناة المستمرة. ينبغي علينا جميعنا ان نُجرب الاطعمة قليلة الدهون والسعرات الحرارية لرؤية النتائج. ولكن يمكن ان تتضمن الحمية مجموعة كبيرة من النكهات. لقد جمعنا لكم 10 اكلات رجيم، لذيذة ومفيدة للجسم بـ 100 سعرة حرارية للوجبة.

في المقالة التالية سنحاول استعادة سمعة وهيبة اطعمة الحمية الصحية التي تضم اكلات رجيم خفيفة ربما نكون قد تعودنا على اخذها بطريقة خاطئة تعج بالسعرات حيث نعرضها هنا بافكار وكميات سعرات حرارية اقل. ان دمج بعض الاطعمة لن ينتج الاغذية المشبعة بالالياف الغذائية والفيتامينات والمعادن فحسب ولكنه سيخلق وجبات خفيفة ذات مذاق لذيذ وصحية، وهذا كله بـ 100 سعرة حرارية للوجبة الخفيفة الواحدة فقط.

خمس حبات من الكستناء

قد تكون خمس حبات من الكستناء والتي تعد حصة نشويات تمد الجسم بـ 80 سعرة حرارية، خيارا مثاليا لوجبة خفيفة اثناء السهرة او مشاهدة التلفاز، حيث انها تعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم والكالسيوم والعديد من الفيتامينات وخاصة فيتامين C ومجموعة فيتامينات B، كما تعتبر الدهون التي فيها من الدهون الجيدة والمفيدة لصحة القلب والشرايين، كما انها تعد مصدرا غنيا بالالياف التي تساعدنا على الاحساس بالشبع.

خبز الرقاق مع الزعتر (مناقيش)

لطالما اعتبرت مناقيش الزعتر من وجباتنا الشعبية المشهورة والغنية بالسعرات الحرارية والفوائد الصحية، فكيف نحولها لوجبة خفيفة قليلة السعرات؟. قد يكون ذلك عن طريق استبدال العجين المتعارف عليه بخبز الرقاق او ما يعرف بالشراك (100 جرام من خبز الرقاق يعطي ما يقارب 17 سعرة حرارية) وبان يتم استخدام ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (والتي تحوي على ما يقارب الـ 45 سعرة حرارية) وملعقة زعتر. وبهذا نحصل على وجبة خفيفة تمدنا بالطاقة وسعراتها الحرارية لا تتجاوز الـ 100 سعرة، وغنية جدا بفيتامين E والاوميغا والدهون الاحادية غير المشبعة ومضادات الاكسدة المفيدة جدا لمناعة الجسم ووقايته من الامراض المزمنة.

الترمس

يمتاز الترمس باحتوائه على كمية جيدة من البروتينات والالياف والتي تساعد على الاحساس بالشبع وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة ومن هذا المنطلق ربما اشتهر عن الترمس دوره في تخفيف الوزن والحميات الغذائية.

ربع كوب من الترمس المسلوق اي ما يقارب 40 جرام قد يكون خيارا جيدا لوجبة خفيفة خلال العمل او اثناء السهرة، حيث يحتوي على ما يقارب 6 جراما من البروتين، 1.4 جرام دهون صحية، 1 جرام الياف، ونحو 50 سعرة حرارية. بالاضافة الى غناه بالعديد من المعادن مثل المنغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والفوسفور والحديد، بعض الفيتامينات مثلB1 وحمض الفوليك وفيتامين C. ويشبه الترمس في مكوناته البروتينية فول الصويا، كما ان الدهون التي يحتويها هي دهون غير مشبعة مفيدة لصحة القلب والشرايين بالاضافة لاحتوائه على الاوميغا -3 والاوميغا -6.

سلطة الجرجير والرمان

لطالما عرف الجرجير بفوائده العديدة التي تعود على الجسم وصحته لاحتوائه على العديد من مضادات الاكسدة والتي تساهم في الوقاية من السرطانات، بالاضافة الى غناه بالالياف والعديد من المعادن وخصوصا الحديد وحمض الفوليك وفيتامينات ضرورية لصحة الجسم كفيتامين A وفيتامين C والـ 100 جرام منه تحتوي على 25 سعرة حرارية و 1.6 جرام الياف، اما بذور الرمان فهي لا تقل عنه قيمة بغناها بمضادات الاكسدة والالياف التي تعزز صحة القلب وتقوي مناعة الجسم ..وكلاهما يعتبران وجبة خفيفة وصحية وقليلة السعرات الحرارية لو تم تناولهما معا على شكل كوب من السلطه مع ملعقة زيت زيتون صغيرة ورشة سماق فهي لن تتجاوز بذلك الـ 100 سعرة حرارية.

حبتان من الكيوي

يمتاز الكيوي بغناه بكمية عالية من الالياف الغذائية التي تساعد على الاحساس بالشبع فحبتين منه تحوي ما يقارب 58 سعرة حرارية، بالاضافة الى كونه يعد مصدرا طبيعيا لمضادات الاكسدة وفيتامين C (ج) فالحبة الواحده منه تعادل في محتواها من فيتامين C ما تحتويه برتقالة ونصف والمعروف بانه ضروري جدا لتقوية جهاز المناعة ولهذا عادة ما ينصح به لعلاج الاطفال الذين يعانون من ازمات الربو وضعف المناعة، كما وان بذوره تعد مصدرا للاوميغا 3 والذي له دور كبير في تعزيز صحة القلب والوقاية من امراض الاوعية والشرايين، وبهذا يمكن ان يكون الكيوي خيار صحي ومفيد كوجبة خفيفة لنا ولاطفالنا.

حبة متوسطة من c المشوية

يمكن ان تكون البطاطا الحلوة مثال لوجبة شتوية خفيفة على ما تحتويه من نسبة عالية من مضادات الاكسدة وفيتامين A والالياف الطبيعية، وتعد مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، فالحبة المتوسطة الحجم منها والمشوية بقشرتها تحتوي على ما يقارب 80-100 سعرة حرارية، فبهذا لا داعي لتانيب الضمير عند تناولك البطاطا كوجبة خفيفة خلال اليوم كونها محسوبة مع باقي سعراتك الحرارية اليومية.

الشوفان واللبن خالي الدسم

للشوفان فوائد عظيمة لاحتوائه على الياف لها دور كبير في خفض نسبة الكوليستيرول والوقاية من السرطان والمساعدة على الاحساس بالشبع وبالتالي المساعدة في خسارة الوزن وبهذا تصدر وصفات واكلات للرجيم، كما ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للعمليات الحيوية في الجسم كفيتامين E وفيتامينات B والحديد والزنك والبروتينات النباتيه، فكوب منه يحتوي على 145 سعرة حرارية. ويمكن ان نخلط ملعقة من الشوفان مع نصف كوب من اللبن خالي الدسم وبهذا نحصل على وجبة خفيفة وغنية وباقل من 100 سعرة حرارية.

كوز الذرة

لطالما ظلمت الذرة الصفراء باعتبارها من مجموعة النشويات فتم تجنبها فور اخذ القرار بالبدء بالرجيم، وهذا يعتبر خسارة كبيرة للعديد من الفوائد، فكوز صغير من الذرة يحتوي على ما يقارب 100 سعرة حرارية بدون اضافة الزبده له، وهو يعتبر خيارا ممتازا كوجبة خفيفة خلال اليوم وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الالياف الغذائية التي تقلل نسبة الكولسترول الضار وتساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم، وتقوي المناعة باحتوائها على مضادات الاكسدة وكمحاربة للامراض والسرطانات كما تعزز صحة القلب.

سلطة الافوكادو

كوب من سلطة الخضار مع الافوكادو يعد مصدرا يوميا غنيا جدا بالفوائد العظيمة التي تعود على صحة القلب والشرايين بالذات، كما انه مفيد جدا لمرضى الضغط فهي مصدر غني بالالياف ومضادات الاكسدة والدهون الغير مشبعة والمفيدة للجسم على شرط الا تتعدى كمية الافوكادو المضافة ثمن حبة افوكادو متوسطة، حيث انها تحسب مع حصص الدهون التي تعطي الحصة الواحدة منها 45 سعرة حرارية، الا انها من الدهون المفيدة للجسم والقلب، وعلينا الا ننسى مدى اهمية السلطة في عملية الاحساس بالشبع ونزول الوزن وبهذا نكون قد حصلنا على احدى اكلات الرجيم بطريقة محسوبة وصحية.

شرائح التفاح بزبدة الفول السوداني

صدق من قال "تفاحة في اليوم تبعدك عن الطبيب الف يوم".. فلطالما عرف التفاح بفوائده التي تعود على الصحة والجسم، ولطالما ادرج ضمن اكلات ووصفات الرجيم المختلفة، وهنا اخترنا لكم شرائح التفاح بزبدة الفول السوداني كنوع من التغيير في اكلات الرجيم المتعارف عليها ولزيادة في القيمة الغذائية، فكلاهما يحتوي على كمية عالية من الالياف الغذائية، كما ان الدهون غير المشبعة في الفول السوداني تساعد على تخفيض الكوليستيرول الضار كما وتعد مصدرا للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

وبهذا فعليكم اخذ تفاحة واحدة على شكل شرائح مدهونة بما يقارب ملعقة طعام من زبدة الفول السوداني، حيث ان ملعقة الطعام من زبدة الفول السوداني تحوي ما يقارب 88 سعرة حرارية، 2.93 جرام كربوهيدرات، 7.56 جرام بروتين، و 3.76 جرام دهون غير مشبعة.