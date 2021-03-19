تراند اليوم : صور: ضجة بعد نشر "ادرعي " لصور مائدة طعام عربية حضرتها مجندة من أصول مصرية

القدس المحتلة /مشرق نيوز

أثارت صور نشرها افيخاي أذرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تظهر مائدة طعام عربية قال إنها حُضرت من قبل مجندة تنحدر من أصول مصرية، ضجة واسعة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك بحسب موقع CNN

وقال أذرعي في صفحته: “ودعت يوم امس احدى مجنداتي وهي من أصول مصرية والتي رافقتني وساعدتني كثيرا في العامَيْن الاخريْن.. لم تسمعوا عنها في هذه الفترة لأنها ارادت أن تبقى خلف الكواليس، هادئة ورائدة ولم تسمح لي ان انشر حتى اسمها.



الان وبعد ان اثبتت مهنيتها وحكمتها انتقلت وتقدمت بمباركة مني إلى الخدمة العسكرية الدائمة في هيئة الاستخبارات، بالنجاح والتوفيق.. حفل الوداع في مكتبنا كان على مائدة المأكولات العربية عامة والمصرية خاصة حيث تعرفت لأول مرة على الكشري الأصيل من أشهر الأكلات الشعبية المصرية. كان لذيذا.”



وعلق حسام أحمد قائلا: “بسبوسة الحج محمود بتاع الحلمية أحلى،” في حين قال الأستاذ: “اللهم اجعل كل ذرة دقيق صنعت بها هذه الحلويات جرثومه ايبولا تنهش في اجسامهم.”



من جهته قال Islam Mansour تعليقا على هذه الصور: “فعلا أسلوب سيء، معلوم للجميع ان افيخاى صهيونى وبالجيش الإسرائيلي وهو من وجهة نظره ولو كانت خاطئة يدافع عن ارضه ووطنه لم يسب احد ولم يشتم احد.. لكن بما ان اغلب العرب لا يحملون سوى التفاهة وقلة القيمة والنقص و الضعف لا يفعلون شيء سوى السباب.”



وقالت نور النصراوية: “العيش مع اليهودي أفضل من العربي.. لأن العربي بحب الكرسي وبيمص دم شعبه وهاي العراق وسوريا وليبيا وغيرها كلها بشهد من زمان حتى قبل الدواعش.”