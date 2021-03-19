تراند اليوم : رحل في الـ 67 عاما يتحول لامرأة ويضاهي زوجته جمالا

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

ظهر بروس جينر، زوج نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر السابق، على غلاف مجلة Vanity Fair لعدد شهر يونيو/حزيران بشكله الجديد كامرأة للمرة الأولى تحت اسم "Caitlyn".

وارتدى بروس، الذي كان زوج والدة كيم كارداشيان السابق، ملابس نسائية مميزة وقصيرة كشفت عن عملية زراعة الصدر التي خضع لها حديثاً، وهو (أو هي) يحظى هذه الأيام باهتمام غير عادي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن هنأه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين الماضي بتغريدة قال له فيها: "إن مشاركة قصتك تحتاج إلى شجاعة".

كان بروس قد فتح حساباً على موقع تويتر حمل اسم Caitlyn Jenner، وعلّق على صورته الأولى بعد تحوّله إلى إمرأة: "أنا سعيدة جداً بعد صراع طويل لكي أعيش حقيقتي"، كما كتب: "مرحباً بك يا كاتلين في العالم، لا أستطيع انتظار أن تتعرفوا إليها".

وبعد ساعات قليلة من انتشار الصور، كتبت كيم كارداشيان على "تويتر": " كم هي جميلة! كوني سعيدة، كوني فخورة، عيشي حياتك بطريقتك".

وبروس جينّر، أمريكي عمره 65 سنة، وهو بطل أولمبي فاز بذهبية في "سباقات المضمار والميدان" للرجال، من جري ورمي وقفز، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1976 بمونتريال، وهو أيضاً لاعب سابق بكرة القدم الأمريكية الجامعية، وتألق لاحقاً كنجم تلفزيون الواقع، كما شارك بمسلسلات شهيرة، منها CHiPs الذي استمر حتى عام 1988.

كريس جينر بعد تحوله إلى امرأة

وجينّر أب لـ 6 أبناء، وكان زوجاً طوال 23 سنة للكاتبة والمذيعة الأمريكية كريستن هوتون، التي طلقها في مارس/آذار الماضي، وتزوج قبل هوتون بامرأتين، كريستن كراونوفر في 1972 ورزق منها بابن وابنة، وطلقها بعد 9 سنوات، ثم تزوج في عام 1981 من ليندا ثومبسون، وهي ملكة جمال سابقة أنجبت منه ابنين، وطلقها أيضاً بعد 9 أعوام.

وقبل التحول إلى الجنس اللطيف كان لجينر حساب على تويتر باسم @iambrucejenner وأغلقه الاثنين الماضي، منهياً 65 سنة من حياته كرجل، وفتح في اليوم نفسه بديلا باسم @caitlyn_jenner اكتظ سريعاً بالمتابعين الذين بلغ عددهم مليونين و260 ألفاً حتى صباح يوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران، وهم في زيادة مستمرة.

وأشار بروس جينّر أنه ظل طوال حياته يهرب مما كان عليه، ووصف نفسه في السابق قائلا: "بروس يكذب دائما، لقد عاش كذبة بشأن هويته استمرت طوال حياته، وأنا لا أستطيع أن أفعل ذلك بعد الآن".