تراند اليوم : صور :حفل خطوبه ابنة محمد دحلان "هديل" في الامارات

غزة /وكالات / مشرق نيوز

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لخطوبة ابنة النائب في المجلس التشريعي"هديل دحلان"، على شاب اماراتيّ.

وتناقضت روايات النشطاء حول جنسية الشاب عبدالله الرفاعي، فمنهم من قال ان اصله فلسطيني ويحمل الجنسية الإماراتية، وآخرون قالوا انه اماراتي الأصل.

هذا ولم يشهد حفل الخطوبة حضوراً كبيراً، ولم يتم دعوة شخصيات معروفة لحضوره.

من جهتها، نشرت جليلة زوجة دحلان، على الفيس بوك، رسالة كتبها لها زوجها "دحلان" بمناسبة حفل خطوبة ابنتهما "هديل" جاء فيها:

حبيبتي وقرّه عيني ،، جليله

لم أكن أتخيّل سعاده اليوم تلك اللحظات الجميله التي عشناها الليله في خطبه محبوبتنا هديل اليوم لمست ثمره جهودك ومثابرتك في الحفاظ علي أسرتنا الجميله والحصينه ، راقبتك وانت تتطايرين كالفراشة لتغمرينا بحبك وحرصك لنحتفل بانجازاتنا العظيمه في أسره متماسكة ومثاليه ، فادي البعيد القريب ، وفراس الودود المرح واسيل المحبه لأختها اكثر من نفسها لتؤكد لنا انها أنضج من عمرها الزمني ،

بوركت لنا يا حبه العين ويا مفتاح القلب واللسان .