تراند اليوم : اكتشاف بقايا كنيسة بيزنطية عمرها 1500 سنة في القدس

رام الله / مشرق نيوز

عثر على بقايا كنيسة بيزنطية عمرها 1500 عام بالقرب من قرية ابو غوش في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الكشف عن الكنيسة تم اثناء القيام بعمليات توسعة للشارع رقم 1 الواصل بين مدينة القدس وتل ابيب.

واشارت الصحيفة الى انه وجد بالقرب من الكنيسة ما كان يستخدم كمحطة استراحة من قبل التجار الذين يمرون في المنطقة كجزء من مجموعة من محطات الاستراحة التي كانت منتشرة في الطريق الواصل بين مدينة القدس والساحل الفلسطيني.

ووفقا للصحيفة فإن طول الكنيسة يبلغ 16 مترا، تشمل مصلى صغيرا بطول 6.5 متر وعرض 3.5 متر، وان الارضية مرصوفة بالفسيفساء البيضاء، في حين يوجد في الركن الشمالي الشرقي من الكنيسة مكان للمعمودية.

ووجد في الجانب الغربي من الكنيسة بقايا غرف كانت تستخدم على ما يبدو للسكن وللتخزين، ووجد في احاها بقايا قطع اثرية لمصابيح الزيت والنقود المعدنية والاواني الزجاجية وقطع من الرخام.