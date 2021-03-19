تراند اليوم : شهر شعبان.. في ظلال الخير

لا يسع المسلم حين يرى أيام شهر شعبان تُظله بظلها إلا أن يفيض قلبه بالثناء والحمد لله ذو الفضل العظيم، فلهذا الشهر مكانة عظيمة في الاسلام ويكفيه فخرا أنه شهر نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان"، وقد روى الديلمي عن أنس رضي الله عنه قول النبي:"رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي".

وشعبان هوالشهر الثامن في التقويم الهجري وسمي بذلك لتشعب القبائل العربية واقترافها للحروب والغارات بعد قعودها في شهر رجب الأصم.

وقيل لأنه شعب، أي ظهر بين رجب ورمضان فحسن أن يكون فيه شيء مما يكون في رمضان من صيام.

فشعبان مشتق من الشعب، والشعب هو الطريق في الجبل وكذلك شهر شعبان في الإسلام فهو طريق الخير الذي يُتشعب فيه من خير إلى خير.

ويفرح المسلم بقدومه ويستبشر به خيرا، ويجد في نفسه الشوق لهذا الشهر كما وجده الحبيب صلوات الله وسلامه عليه القائل: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".

شعبان بين الغفلة والبدعة:

لقد أوضح لنا الهادي المصطفى أن كثيرا من الناس قد غالوا في تقديس شهر رجب والبعض اكتفى بأن يكون من عباد رمضان، وغفلوا عن الطاعات والقربات في شهر شعبان، بل ومنهم من ابتعد عن اتباع سنة الحبيب فقدموا بين يدي أعمالهم البدع والابتداع فغالوا في إحاطة ليلة النصف من شعبان بعبادات لم يشرعها الشارع الحكيم، فجعلوا فيها صلاة تدعى صلاة الألفية ووضع لها عدة أحاديث كانت سببًا لافتنان كثير من العوام وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

بعض من فضائل شهر شعبان

ـ فيه كان تحويل القبلة، (في مسجد القبلتين) فبعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المدينة ما يقرب من ستة عشر شهرا جاء الأمر ليتوجه المسلمون في صلاتهم إلى بيت الله الحرام بعد أن كانوا يصلون تجاه المسجد الاقصى قال تعالى: {قدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} البقرة:114.

- معجزة انشقاق القمر ورؤي جبل حراء بين شقي القمر.

- نزول آية الصلاة {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} الأحزاب: 56.

- تعظيم ليلة النصف من شعبان كما عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:"يطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن" فهي فرصة لسلامة الصدر والتحررمن الأحقاد والغل.

- شهر ترفع فيه الاعمال فتلك منحة من الله حيث تعرض عليه أعمال العباد فيقبل منها ما يشاء، وهي باب للحث على التوبة والمغفرة والقبول فاليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لذلك أحب النبي ودلنا على كثرة الصيام، فإن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم فهل لنا في اتباع الهدي من سبيل فنجعل حبنا للأشياء مرتبطا بحب الرسول، وإن كان صلوات الله عليه يستحي أن يرفع عمله ألا وهو صائم، فهل لنا أن نستحي من كل ما كتبته الملائكة في الصحائف من تقصير وزلات، ونبادر بالاستغفار والتوبة ونتضرع إلى الله صائمين قائمين راجين القبول وستر العيوب وتفريج الكروب.

إن شهر شعبان البوابة لدخول رمضان فإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، فهل لنا من التهيؤ والتحفز والمبادرة بالطاعات قبل مجيء شهر الفرقان والطرق على أبواب الجنات عسى أن نكون من أهلها الفائزين برضوان الله.