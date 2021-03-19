تراند اليوم : أفضل عشر طرق للتخلص من الضغط النفسي

مشرق نيوز /

كشفت دراسة جديده عن بعض من الطرق للتخلص من الضغط النفسي وهي :

1 الرياضة:

فالرياضة تساعد على التخلص من الضغط النفسي، خاصة الجري والسباحة ورياضة التجديف المائي. كما قد يكون المشي أو التنزه في الهواء الطلق أيضاً كافياً للتخلص من أعراض الضغط النفسي.

2. الطعام:

فبعض الأغذية يكون لها أثر إيجابي على نفسية الإنسان كتلك الغنية بالكالسيوم والمغنيزيوم وفيتامين ب، مثل الموز والبروكولي ومشتقات الحليب، والقمح، والجوز بجميع أنواعه.

3. الضحك:

"اضحك، تضحك لك الدنيا" هو مثل شائع ومعبر.. فالضحك مفيد للجسم لأنه يساعده على إفراز مادة السيروتونين التي تلعب دوراً هاماً في تنظيم مزاج الإنسان، والتي يطلق عليها أيضاً اسم "هرمون السعادة". أما إذا لم تتمكن من الضحك، فيكفي أن تغمض عينيك وتستريح وتبتسم لإفراز هرمون السعادة.

4. الشاي:

من الممكن أن يكون فنجان شاي قادراً على إعطائك الشعور بالارتياح، ويشترط في شرب الشاي أن يكون المرء جالساً لا واقفاً حتى يستمتع بهذه اللحظة.

5. مشاهدة صور العطلة:

إذ أن مشاهدة هذه الصور تبعث على الشعور بإحساس العطلة وما يصاحبه من مشاعر الارتياح والسعادة.