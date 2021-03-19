تراند اليوم : اكتشاف مقبرة أثرية في يعبد تعود للعصر الروماني في جنين

جنين / مشرق نيوز

اكتشفت الشرطة ودائرة السياحة والآثار في محافظة جنين، مقبرة أثرية تعود إلى العصر الروماني في إحدى بلدات المحافظة.

وتم اكتشاف موقع اثري (مغارة) في بلدة يعبد، وذلك أثناء قيام البلدية بأعمال التجريف لإنشاء مجمع للكراجات في أحد أحياء البلدة.

وقالت الشرطة في بيان لها إن قوة من الشرطة وفرع السياحة والآثار، بالتنسيق مع مكتب وزارة السياحة والآثار تحركت في جنين، إلى الموقع المذكور، وبالكشف عليه وإجراء حفرية إنقاذية للمكان، تبين ظهور موقع أثري وهو عبارة عن مقبرة تعود للعصر الروماني، وكان بداخلها ستة عشر قبرا أثريا، كما تم العثور على 25 قطعة أثرية من الفخار والزجاج والعملة المعدنية.

وشدد مدير شرطة المحافظة العقيد علي القيمري، على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري والوطني والتاريخي والأثري للوطن والمجتمع، ليبقى شاهداً على عراقته وأصالته وتاريخه، الأمر الذي يستوجب المتابعة الحثيثة لمثل هذه القضايا وسرعة الأداء والإنجاز فيها.

وقال: بمجرد ورود المعلومات عن ظهور الموقع الأثري المذكور، جرى تأمين الموقع من قبل قوة من مركز شرطة يعبد، وتوقيف أعمال التجريف لحين حضور الجهات المختصة من قبل شرطة السياحة والآثار، ومكتب دائرة الآثار، للكشف على الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا.

وتم التحفظ على المواد الأثرية التي تم العثور عليها من قبل قوة فرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة، لحين تحويلها إلى دائرة السياحة والآثار.