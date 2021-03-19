تراند اليوم : طائرة تعود أدراجها إلى مطار بريطانيا بسب نحلة

المشرق / لندن / وكالات

اتجهت طائرة إلى مطار ببريطانيا فى رحلة عودة بعدما كانت تتجه إلى إيرلندا , بسبب وجود نحلة داخل أدوات أجهزة الطائرة بالخارج، ممّا نتج عنه تأخير دام ساعتين يوم الجمعة الماضي.

ولم يعرف في البداية سبب عودة هذه الرحلة التي تحمل رقم BE384 إلى مطار مدينة ساوثهامبتون بعدما كان من المقرّر أن تهبط في مطار العاصمة الايرلندية دبلن، إذ أشار طاقم الطائرة في البداية إلى أن مشكلاً تقنيًا أجبر الربان على العودة تفاديًا لأيّ حادث ممكن.

وبعد فحص الطائرة، توّصل المهندسون المختصون إلى أن اختيار النحلة إيجاد مسكن لها بآلية من الطائرة، هو سبب هذا المشكل. غير أن أكثر ما يثير الغرابة في هذه الواقعة، هو أن اسم الشركة التي تستغل الطائرة، اسمها هو flybe، وتُنطق Fly-bee، أي النحلة الطائرة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتسبّب فيه الحشرات بحوادث من هذا النوع، بل إن عام 1996 شهد مأساة كبيرة عندما قُتل 189 شخصَا بعد تحطم طائرة بوينغ 757 في جمهورية الدومينيك، بسبب دبور كان يعشّش داخل أجهزة حساسة من الطائرة.