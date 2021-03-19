تراند اليوم : علماء يكتشفون حل بديل وفعال للعلاج الكيماوي للسرطان

لندن / مشرق نيوز

اكتشف عُلماء تركيبة جديدة قوية من الادوية قد تساعد في شفاء مرضى السرطان الميؤوس من شفائهم، واعتبر العلماء هذا الاكتشاف "علامة فارقة" في هذا المجال، حسب ما نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وقد أدت تجربة قام بها علماء بريطانيون الى نتائج مذهلة بعد تجربة الدواء على أكثر من نصف المصابين بسرطان الجلد "الميلانوما"، التي أدت الى انقباض الاورام او السيطرة عليها من خلال العقاقير.

وقال البروفيسور روي هيربست، رئيس علم الأورام الطبية في قسم علاج السرطان في جامعة "يال" الامريكية: "يعتقد أن العلاج الذي يستخدم نظام المناعة في الجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية، سيستبدل بالعلاج الكيماوي في علاج السرطان خلال السنوات الخمس القادمة".

واضاف: "أعتقد أننا نشهد نقلة نوعية في الطريقة التي يتم فيها علاج "علم الأورام، وإمكانية الإبقاء على حياة المرضى لمدة طويلة ستكون من خلال استخدام هذه العقاقير".

واشارت الصحيفة الى انه قد تم علاج 945 مريضا بورم "الميلانوما" باستخدام عقاقير إيبيليموماب ونيفولوماب. أدى العلاج الى ايقاف تقدم مرض السرطان في الجسم لما يقارب 58٪ من هؤلاء الاشخاص، مع تقلص الورم او استقراره لمدة 11 شهرا ونصف.

فيما قال الطبيب جيمس لاركين المستشار في مستشفى "رويال مارسدن" لعلاج السرطان في بريطانيا: "إعطاء المرضى دواءين يؤثر بشكل فعال على جهاز المناعة ويساعد على ايقاف الورم او القضاء عليه في بعض الحالات".

واضاف: "لم نشهد من قبل بالنسبة للعلاج المناعي الذي يعرف أيضا بالعلاج الحيوي معدلات لتقليص الورم فوق نسبة ال50٪، وهذا هو السبب وراء اعتبار هذا العلاج ناجحا".

وقد وافقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانية على اعتبار عقار "ايبيليموماب" علاج فعال للميلانوما في العام الماضي.