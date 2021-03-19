تراند اليوم : صحفيان من غزة يفوزان بجائزة مهرجان حرية الصحافة في إسبانيا

مدريد / مشرق نيوز

فاز الصحفيان الفلسطينيان نبال حجو وجبريل أبو كميل بجائزة مهرجان حرية الصحافة والتعبير في إسبانيا.

وفاز الصحفيان في المهرجان الذي أقيم في مدينة فالنسيا بالجائزة التي خصصت للصحفيين الذين عملوا على تغطية الحروب، وتمكنوا من الوصول للمناطق الأكثر خطورة وقدموا أعمال مميزة بموضوعية وشفافية.

وتسلمت مراسلة التلفزيون الإسباني يولندا الفارز الجائزة نيابة عن الصحفيين حجو وأبو كميل اللذين لم يتمكنا من المشاركة في المهرجان بسبب إغلاق معبر رفح البري.

وعبر جبريل أبو كميل مدير شركة الواحة عن سعادته بهذه الجائزة، معتبراً إياها جائزة لكل الصحفيين الفلسطينيين الذين عملوا في أصعب الظروف لنقل صورة الإنسان الفلسطيني في غزة خلال الحروب المتتالية عليه.

وأهدى الصحفي الفلسطيني هذا الفوز للشهداء الصحفيين الذي استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وسلمت مراسلة التلفزيون الإسباني التي حضرت لقطاع غزة الجائزة للصحفيين أبو كميل وحجو، معبرة عن سعادتها بهذا الفوز للصحفيين الفلسطينيين.