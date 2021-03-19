تراند اليوم : مصور فلسطيني من غزة يفوز بمسابقة دولية

غزة / مشرق نيوز

فاز المصور الفلسطيني أشرف أبو عمرة من قطاع غزة بجائزة المسابقة الدولية للتصوير الصحفي "أندريه ستينين" في فئة الحياة اليومية التي تنظمها وكالة "روسيا سيغودنيا" تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونسكو، الأكبر والوحيدة في روسيا للمصورين الشباب.

وشارك المصور الفلسطيني أبو عمرة بعمل يظهر حجاج بيت الله الحرام أثناء صعودهم على جبل عرفات في موسم الحج من العام الماضي 2014.

وترأس لجنة التحكيم في المسابقة شخصيات قيادية في مجال التصوير والفن من روسيا والعالم، مثل المصور الأمريكي الشهير، الحائز على جائزة مؤسسة غوغنهايم جيسون أسكينازي، وناتاليا أودارتسيفا(روسيا)، مديرة ومؤسسة مدرسة الفنون المرئية الروسية، وأندري بوليكانوف(روسيا)، مدير بوابة " تاكي ديلا" الروسية، وأتيلا دوراك (تركيا)، الشريك المؤسس والمنسق لمهرجان Fotoİstanbul، وغريغوري دوكور (روسيا)، رئيس تحرير قسم التصوير في وكالة رويترز وغيرهم.

يذكر، أن الصحفي أبو عمرة حصل على عدة جوائز محلية ودولية، على تصويره خلال فترة عمله منذ 14 عاماً، عاصر خلالها ثلاثة حروب على قطاع غزة، وقد أصيب عدة مرات في تغطيته الإعلامية.