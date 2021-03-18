تراند اليوم : الدولار يسجل انخفاضه مقابل الليرة اللبنانية.. كم بلغ يا ترى بعد تصريحات الحريري

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الخميس، حيث تراوح ما بين 12500 و12600 ليرة لبنانية، وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري حول مسألة تشكيل الحكومة.

ملاحظة مُهمّة: سعر الدولار يختلف بين صراف وآخر وبين منطقةٍ ومنطقةٍ أخرى ونحن لسنا من نقوم بتحديد سعر صرف الدولار اليومي بل نحن فقط نقوم بعرضه على موقعنا بحسبَ ما يتم يتادوله على المواقع الموثوقة والجهات المُتختصة مع ذكر المصدر بكل تأكيد، كما ويهم إدارة سكوبات عالمية التوضيح أننا لا نُؤمِّن أو نُؤيِّد بأي شكل من الأشكال عمليات البيع والشراء الغير شرعية بتاتاً عبر موقعنا أو تواجدنا على مواقع التواصل الإجتماعي. إقتضى التوضيح وشكراً.