تراند اليوم : نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2018 رابط نتيجة تنسيق القبول بالجامعات 2018 متى تبدا المرحله الثانيه من التنسيق الثانوية العامة

من المقرر أن تعلن عصر اليوم الاحد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى لتنسيق الثانوية العامة للعام 2018 في الجامعات المصرية خلال مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم المصرية، على أن يتم نشر النتائج كاملة على الرابط التالي من هنا .

هذا ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة يوم الاثنين القادم الموافق 23 يوليو 2018 لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة للعام 2108 .

حيث يتم فتح المعامل المتاحة بالجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وللاطلاع على خريطة مكاتب التنسيق عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/UniversitiesLabs.htm