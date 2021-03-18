تراند اليوم : تنسيق علمي علوم 2018 ::: تنسيق علمي علوم المرحلة الاولى

تنسيق علمي علوم 2018 ، واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق علمي علوم و بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، الاثنين الماضي، وتستمر حتى مساء غد الجمعة، والبالغ عدد طلابها 126 ألفًا و807 طلاب وطالبات، بحد أدنى 96.1% للشعبة العلمية (علوم)، ولطلاب الشعبة الرياضية حد أدنى 93.9%، وللشعبة الأدبية 80 % فأكثر.

ووفقا للمعطيات التي أبروتها نتيجة الثانوية العامة 2018 تم تحديد الحد الادنى للقبول في المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة 2018، حيث أن االحد الأدنى المفترض للقبول بالمرحلة الأولي لعلمي علوم هو 96.31%، وعلمي رياضة هو 92.3 %، والشعبة الأدبية هو 79.3 %.

أما عن الحد الأدنى لكلية الطب بالجامعات المصرية هو ٤٠٢ درجة بنسبة 98٫04 ٪، فيما يكون الحد الأدنى لطب الفم والأسنان درجة بنسبة ٩٧٫8 ٪، والحد الأدنى لكلية الصيدلة بجامعات مصر بنسبة ٩٦٫5 ٪، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 395.5 درجة بنسبة 96.4 بالمئة.

أما الحد الأدنى للقبول بكليات الأدبي ، يفترض أن يكون 94٫٧ بالمئة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام هو 94.5% والألسن هو 390 درجة.