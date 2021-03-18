تراند اليوم : علاج الصداع المستمر

علاج الصداع المستمر واحد من العِلاجات التي يتمّ البحث عنها وكذلك إجراء العديد من الأبحاث الطبية بصددها، هذا الأمر هو ما نهتم بِه ونُوضّحه لكم بشكلٍ كامل، فهُناك أسباب جمّة للصداع منها مشاكل جسدية وصحيّة ومنها مشاكل نفسية كالضغط والأرق ولمعالجة مرض أو حَالة معينة علينا معرِفة أسبابها بالكامِل.

علاج الصداع المستمر والدوخة

علاج الصداع المستمر والدوخة واحداً من الاهتمامات التي يتمّ الاهتمام بها بشكل مستمر وذلك لانها تحمل في جُملتها آلام كبيرة للرأس.

الحفاظ على إبقاء العينين صافية ونظيفة وخالية من التعب والإجهاض قد الإمكان في جميع الأوقات لا سيما وقت الظهيرة.

غمض العيون ووضع الأصبع على جانبي الرأس والقيام بحركات دورانية بعكس عقارب الساعة مما يؤدي إلى تخفيض نسب

الآلام الناتجة عن الصداع المستمر.

الأكل والشرب في أوقات منتظمة والبعد عن الإفراط في الغذاء الغير متوازن

النوم جيداً والاسترخاء بين الفترة والأخرى

التأمل في الطبيعة من شانه أن يقلل من القلق وكذلك من الأفكار الأخرى وبالتالي تخفيض الجهد على الرأس.

علاج الصداع المستمر بالاعشاب

كان خيار العلاج بالأعشاب للصداع المستمر واحداً من العلاجات التي تلقى اهمية كبيرة جداً في الأوساط المختلفة سواء أكانت تلك التي تحمل في أبجديتها الطب الحديث أو الطب الشعبي العشبي القديم.