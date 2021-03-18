تراند اليوم : علاج التهاب الاذن الوسطى

علاج التهاب الاذن الوسطى واحد مِن العلاجات التي تتّخذ أشكالًا عديدة، وكان مِن بين تلك العلاجات ما هُو شعبي وآخَر ممّا ينطبق عليه إسم العلاج الحدِيث من خلال العقاقير وكَذلك بعد إستخدام العمليات الجراحية سواء أكانت صغرى أم كبرى.

علاج التهاب الاذن الوسطى بالاعشاب

من خلال الأعشاب كان علاج التهاب الاذن الوسطى ممكناً وحاملاً معه العديد من الصور المجربة للانتهاء من هذا المرض العضال الذي فتك بأذن الأطفال.

الريحان: يخفف من آلام الأذن البسيطة وكذلك التهاب الأذن الوسطى ويمكنك استخدام الريحان كعلاج فعال، وذلك بسحق من 4 إلى 5 أوراق من الريحان الأخضر الطازج إلى أن تخرج عصارتها كاملة، ومن ثم خذ هذه العصارة وإدهن بها حول الأذن المصابة.

البصل: نبتة البصل هي العنصر الشائع ويستخدم كعلاج للأذن، حيث يقلل من ألم الالتهاب، وكذلك استخراج عصير البصلة ووضعه في وعاء ثم في طبق بالميكروويف لمدة لا متوسطها من 1-2 دقائق، ومن ثم اتركه يبرد، وضع 2-3 من القطرات في الأذن المصابة بالإلتهاب، واتركه لبعض الوقت.

النعناع : وهنا نجد ان كل من أوراق نبات النعناع وكذلك زيت النعناع يمكن إستخدامها لتهدئة إلتهاب الأذن الوسطى، حيث الطريقة نختزلها في وضع عصير أوراق النعناع بالقطارة، ثم ضع بعض القطرات داخل الأذن بإستخدام قطعة من القطن الجاف، وتجنب وضع الزيت مباشرة داخل الأذن.

علاج التهاب الاذن الوسطى عند الاطفال

لدى الأطفال مناعة ضعيفة جداً ينتج عنها الكثير من الأمراض التي تلحق الأذى والألم لدى الأطفال، وكان من بينهم التهاب الأذن الذي نقدم لكم ها هنا علاجه تحت مظلة علاج التهاب الاذن الوسطى.