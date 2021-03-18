تراند اليوم : ماذا فعل الهندوس بمسلم اتهم بتهريب أبقارهم المقدسة؟

ماذا فعل الهندوس بمسلم اتهم بتهريب أبقارهم المقدسة؟

دلهي / الخليج 365

قالت الشرطة الهندية إن مواطنا مسلما تعرض للضرب حتى الموت على أيدي مجموعة من الأشخاص غرب البلاد، بسبب مزاعم تهريبه الأبقار التي تعد مقدسة في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.

وأضافت الشرطة أن الحشد اعترض رجلين يحملان بقرتين عند منتصف الليل في منطقة غابات بألوار بولاية راجستان، وشرعا في لكمهما وضربهما بالعصي.

ونقلت أسوشيتد برس، السبت، عن مصدر بالشرطة قوله أن أحد الرجلين تمكن من الفرار بينما نقل الآخر إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته عند وصوله.

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت نداءات لاتخاذ خطوات فورية لوقف مثل هذه الحوادث المتكررة.