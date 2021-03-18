تراند اليوم : علاج الاسهال عند الرضع

كثيرًا ما تعاني الأمهات من مشكلة الإسهال خاصّة عند الأطفال الرضع، لذا نقدم لكم علاج الاسهال عند الرضع لنساهم مع الأمهات في في حماية أطفالهم و زيادة الوعي لديهم من خلال ما سنستعرضه من نصائح ومعلومات هامّة تتعلق بالإصابة بالإسهال وأسبابه وكيفية علاجة من خلال عدّة طُرق ووسائل، ومن الأور التي يتوجب على الأم معرفتها أنه لا يجوز ترك الأطفال يعانون من الإسهال لفترة طويلة لأن هذا قد يسبب الجفاف عند الأطفال مما يتسبّب لهم في مضاعفات قد تصل إلى الوفاة، ومن خلال هذا الجمهور الصغير سنكون قادرين على إتخاذ جميع الإجرائات و طرق علاج الاسهال عند الرضع.

طرق علاج الاسهال عند الرضع

الاسهال هو اضطراب في جدار المعِدة ،والامعاء يمنع امتصاص الطعام ،والسوائل الضرورية لجسم فيخرج دون فائدة مسببا الجفاف والاجهاد، وللاسهال اعراض عند الاطفال الرضع، فالجفاف الذي يحدث الحلق نتيجة لعدم امتصاص السوائل وقد يصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الطفل اوفقدان اشهية لدي الاطفال او رائحة كريهة للبراز او كثرة التبرز حيث يخرج الطعام دون امتصاصه اوقد يخرج قطرات دم عند الاسهال الشديد .

يختلف الاسهال عند الاطفال حسب شدة المرض ،اذا كانت بسبب البرد اوسؤء التغذية فتكون الاعراض بسيط ،اما اذا كان مصاب بفيروس فقد تشتد الحالة سوء مثل الحمة الشوكية وذلك يستدع استشارة الطبيب .

والاسهال اسباب منها استخدام حليب صناعي غير مناسب لطفل ،وعدم الاهتمام بنظاف ،وتعقيم ادوات الطفل مثل الرضاعة او تغير حالة الطقس ،وعدم الاهتمام بالملابس المناسبة لطفل او فيروس يتنقل لطفل عند استخدام اغراض الاخرين او اطعام الطفل طعام غير مناسب لعمره مثل الفلفل او استخدام التوابل والبهارات .

يمكن ان نعالج الطفل من الاسهال من خلال الاكثار من الرضاع الطبيعية هي افضل علاج لتعويض الطفل السوائل التي يفقدها خاصة الاطفال دون سنة 6شهورو للاطفال فوق 6 شهور نقوم بأطعامهم الموز المسلوق اوالرز ،و شرب الماء بكثرة لاطفال فوق 6شهور ،او شرب البابونج للاطفال فوق 6 شهور ،ويجب استشارة الطبيب عندما يصاحب الاسهال حرارة او دم في البراز .

كيف يمكن ان نحمي اطفالنا من الاسهال من خلال استخدام الادوات المعقم للاطفال ،ووضعها في مكان مناسب ،و عدم استخدام التوابل والبهارات والملح للاطفال في الطعام ،و عدم تعريض الطفل لتيارات الهواء المباشرة ،و الرضاعة الطبيعية والابتعاد عن الحليب الصناعي .