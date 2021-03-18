تراند اليوم : اهم طرق الوقاية من هشاشة العظام

سنتعرف على اهم طرق الوقاية من هشاشة العظام و التي يعاني منها كبار السن والأطفال والنساء بشكل خاص، وتعود الإصاب بهشاشة العظام لعدة أسباب سنتعرف عليها من خلال وذكرها على شكل نقاط كما سنذكر لكم طرق الوقاية من هذا المرض الخظير الذي قد يتسبب في إقعاد الإنسان عن الحركة، ومن أخطر أعراضه تكس العظام بسهولة، وترتفع نسب الإصابة بهذا المرض في العديد من البلدان بسبب النظام الغذائي السيء بشكل أساسي إضاة إلى بعض العوامل المتعلقة بالجسم و بالإنشطة اليومية التي يمارسها الشخص وسنتعرف أكثر على اهم طرق الوقاية من هشاشة العظام في السطور القليلة التالية.

مسببات هشاشة العظام

لاشك ان العلاج والوقاية دائما ما يكون بين يديك من اي مرض يحيط بك انت واسرتك فلابد ان تحافظ علي صحتك بحالة جيدة وتهتم بصحة اسرتك من خلال التوجيه والارشاد ومراقبة اسرتك في نوع الغذاء فلاغنا اخي القارئ عن الغذاء الطبيعي والابتعاد عن المؤكولات الجاهزة والمشروبات الغازية واستبدالها بالخضراوات والفواكه بقدر الامكان فدرهم وقاية خيرا من قنطار علاج .

وسنتحدث عن اهم الاسباب التي تؤدي الي الاصابة بهشاشة العظام في النقاط التالية:

التدخين المباشر والتدخين السلبي الناتج عن استنشاق دخان السجائر .

العامل الوراثي وهو من اهم اسباب الاصابة بهذا المرض .

بلوغ سن متقدم من العمر .

عدم تنظيم فترات الحمل .

سوء التغذية واكل الطعام الذي يفتقر الي الكالسيوم وفيتامين د.

عدم ممارسة التمارين الرياضية وقلة الحركة .

المشروبات التي تحتوي علي كحول مثل الخمر .

المشروبات الغازية .

سن اليأس عند النساء .

طرق الوقاية من هشاشة العظام

لاشك انا الانسان معرض دائما لهذا المرض ولايوجد احد منيع من الاصابة بهذا المرض، فحسب الاحصائيات العالمية فأن النساء والاطفال هم اكثر عرض للاصابة بهذا المرض من دونهم من الرجال ويتم اكتشاف المرض من خلال القيام بأختبار مدي كثافة العظام في جسم الانسان.

والان سنتحدث عن كيفية الوقاية والعلاج من مرض هشاش العظام:

مراجعة الطبيب فورا والالتزام بالدواء الذي يفرضه الطبيب المعالج .

التوقف فورا عن التدخين .

ابعاد ابنائنا عن المدخنين .

القيام بالتمرين الرياضي بشكل يومي ولو لنصف ساعة يوميا .

التخفيف قدر الإمكان من شرب المشروبات الغازية وستبدالها بالعصائر الطبيعية.

الفحص الدوري من وقت لاخر للعظام خاصة لمن تقدم بهم السن أو كانو يعانون من هشاشة العظام في وقت سابق.

الالتزام بالاغذية المفيد والابتعاد عن الأطعمة الجاهز .