تراند اليوم : علاج حساسية الصدرية عند الكبار بالاعشاب

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حساسية الصدر خاصّة كبار السن، و علاج حساسية الصدرية عند الكبار بالاعشاب هِي من طُرق العلاج المستخدمة لدى الطب البديل حديثا كما كانت تستخدم هذه الطرق في العلاج بالأعشاب قديمًا لما لها من تأثيرات علاجيّة دُون أي أعراض جانبية مُؤذية مثل التي تلحقَه العقاقير بأجسادنا، والعلاج بالأعشاب أثبت نَجاعته حديثًا، حيث تُعطي الأعشاب مفعولًا علاجيًا مذهلًا يفُوق قدرة العَقاقير الطبية فِي بعض الأحيان.

كما وقد إتّجه العديد من الأفراد حَول العالم إلى العلاج باستخدام الأعشاب لما له من فوائد جمة على الجسم دون أي أضرار تذكر إذا ما تم إستخدام هذه الأعشاب بالشكل الصحيح، وعلاج حساسية الصدرية عند الكبار بالاعشاب هي على النحو التالي.

حساسية الصدر عند الكبار

يعاني الكثير من كبار السن والشباب والأطفال أيضا من حساسية الصدر التي تنغص عليه حياته وأيامه احيانا، وتتفاوت أعراض الحساسية من شخر إلى أخر وهي أحد التهابات الجهاز التنفسي، ويصاب بها الشخص نتيجة الخلايا البدينة التي تنتج الهستامين الذي يؤدّي إلى التهابات الأنف والشعب الهوائية، والحمضات الموجودة في خلايا الدم البيضاء وتسبب الحساسيّة، ويعاني كبار السن المصابين بهذه الحساسيّة بشكل كبير، حيث إنّها تؤدّي إلى تهيّج الصدر وصعوبة التنفس والسعلة المستمرة، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم والصفير أثناء النوم.

اسباب حساسية الصدر

هذه أهم الأسباب التي تأدي إلى ظهور حساسية الصدر سواء عند الكبار أو الصغر، والحساية الصدرية عدة أسباب وهذه أهمها على النحو التالي:

استنشاق رائحة الغبار والروائح العطرية القوية ووبر الحيوانات أوالأزهار في فصل الربيع أو الملوثات البيئية.

التدخين أو استنشاقه، ورائحة الفحم والنار.

بعض الأدوية التي تحتوي على البنسلين قد تسبّب حساسيّة الصدر لدى الكبار

التوتر والحالة النفسية السيئة.

قد تكون بعض المأكولات أو المشروبات مضرة للشخص وتسبب له الحساسيّة.

علاج حساسية الصدر

هذه هي الطريقة السحرية لعلاج الحساسية الصدرية عند الكبار والصغار على حد سواء و يتم العلاج بالتباع الوصفة التالية وإن شاء الله ستتماثلون للشفاء.

أولا نقوم بتحضير هذه الأعشاب بابوننج-شمر-كراوية-ينسون-حبة البركة- عرقسوس-عصفر-هيل أو حب الهان و العرق سوس -حبة البركة-البابونج

الاعشاب: لا يطحن من الاعشاب الا الهيل وحبة البركة

4معالق كبيرة بابونج

2 معلقتين كبيرتين شمر

2ملعقتين كبيرتين كراويا

2ملعقتين كبيرتين ينسون

3 معالق كبيرة حبة بركة

2 ملعقتين كبيرتين عرق سوس

1 ملعقة كبيرةعصفر

نصف ملعقة كبيرة هيل

يخلط الاعشاب جميعا فى برطمان كاتم

طريقة الاستعمال

لتر ماء يوضع على النار يغلى لمدة 20دقيقة ثم نضع ملعقة كبيرة اذا كان لطفل اقل من 10سنوات اما اذا كان اكبرمن 10سنوات نضع ملعقتين كبيرتين ثم نطفى النار ونغطى الاناء لمدة نصف ساعة يحفظ فى الثلاجة ولا يحلى ويشرب على مدار اليوم ويعاد مرة اخرى فى اليوم الثانى وهكذا لمدة 8أشهر

ملاحظة هامة: أول عشر ايام ممكن تظهر بعض المشاكل فى البلغم الكحة وخلافة وهذا امر طبيعى

اذا كان المرض حديث يكتفى المريض بشهر واحد اما اذا كان المرض له فترة فالافضل ان يستمرعلى التركيبة من6الى8أشهر