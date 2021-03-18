تراند اليوم : ياسمرا ادهم سليمان .. اغنية ياسمرا يوتيوب كاملة HD

ياسمرا ادهم سليمان الأن نقدم لكم أغنية ياسمرا لأدهم سليمان مع الكلمات والفيديو يوتيوب بجودة عالية، وتحكي اغنية يا سمرا ،متفتحيش في جرح عشته زمان ،قول للزمان ارجع يازمان ،ياحلم راهنت بعمري عليه ،وطلعت من الرهان خسران ، يا سمرا ياللي عنيكي كدابين ، والله لو بعشق حجر هيلين ،اسقيكي شوق ،تسقيني دمع العين.

وحققت أغنية "ياسمرا" للمطرب ادهم سليمان 800 ألف مشاهدة بعد طرحها منذ يومين عبر موقع "يوتيوب" لتستمر فى حصد النجاحات، وهى من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى ادهم سليمان، ومن إخراج عمورى، كما حققت الأغنية نصف مليون مشاهدة عبر فيس بوك، حيث أشاد المستمعون بألحان وكلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: ماتفتحيش فجرح عشته زمان .. قول للزمان ارجع يازمان ياحلم راهنت بعمرى عليه .. وطلعت من الرهان خسران يا سمرا ياللى عنيكى كدابين .. والله لو بعشق حجر ها يلين.

وعلى الرغم من صغر عمره الفنى إلا أنه قدم عدة أغانى سنجل منها المرايا، المقام، أنا اللى تايه، مش أنا اللى أبكى، نظرة، وجع، الليلة، خطاوى، اسمى، كل ما فى القلب، وبوعدك، كما أصدر مينى ألبوم تضمن ثلاث أغانى ققدمها من خلال ألبوم ادهم سليمان 2016 وهما الأنبيا، مش ندمان، والعاشقين.