تراند اليوم : توقعات المرحلة الاولى للثانوية العامة ، توقعات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

توقعات المرحلة الاولى للثانوية العامة ، توقعات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة ، توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأكثر أهمية في حياة كل طالب سواء في جمهورية مصر العربية أو في غيرها من الدول العربية والأوروبية، حيث هي المرحلة الفاصلة بين الدراسة العامة إلى التخصص في أي من المجالات العلمية التي يُحبّذها الطالب، فمن الطلاب من اتّجه إلى الدراسة في المجال العلمي، ومنهم من اتّجه إلى الدراسة في المجال الأدبي، كُل حسب ميوله ورغباته، وبعد أن يُنهى الطالب مرحلة الثانوية العامة يختار التخصص الذي يرى بأنّه يتوافق مع ميوله ورغباته، إلا أنّ الأمر في مصر مختلف نوعًا ما، فإنّ وزراة التربية والتعليم العالي اتّبعت طريقة جديدة منذ عشرات السنين في توزيع التخصصات على طلبة التوجيهي أو الثانوية العامة، وذلك بناءً على ما تمّ تأسيسه فيها وأطلق عليه اسم مكتب التنسيق، وأصبح له صفة حكومية سيادية، ويقوم بطرح مفاتيح القبول في كافة الكليات في جميع جامعات حمهورية مصر العربية الحكومية، ويتمّ توزيع مفاتيح القبول على كل طالب يرغب في الالتحاق بالجامعة على حسب معدله في الثانوية العامة، وليس لأي اعتبار آخر وجود في هذه الحالة، حيثُ يتمّ فرز المعدلات التي حصل عليها الطلاب، فمن حصل على درجة الامتياز هم الأجدر والاكثر أحقية في الحصول على مقعد في كلية الطب أو الهندسة، وهكذا يتمّ التعامل مع معدلات الثانوية العامة من قبل مكتب تنسيق الثانوية العامة، ولكن كل عام قبل أن يُقدم المكتب على ذلك يتمّ إطلا توقعات تنسيق الثانوية العامة، ونحن في مقالنا سنوافيكم بكل ما ورد بشان توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018 في مصر

وزارة التعليم العالي في مصر أتاحت الفرصة مرة ثانية لكل من لم يستطع تقديم طلب إلكتروني لمكتب تنسيق الثانوية العامة أن يبدأ بذلك بدءًا من اليوم السبت الثالث من فبراير، وحتّى يوم الاثنين، حيثُ سيتمّ الإعلان عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018 في وقت قريب من هذه الأيام وأطلقت العديد من التخصصات لكل من طلاب الأدبي والعلمي، وكانت تخصصات الفرع الأدبي التي من الممكن أن يتمّ التسجيل فيها هي:

الفنى التجارى بطنطا

اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد

العالى الفندقى بالأقصر إيجوث

اداب انتساب موجه جامعة دمياط

كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الإسكندرية بنين

المعهد العالى للغات بالمنصورة

تربية ش موسيقية الإسماعيلية

الفنى للفنادق المطرية

العالى حاسبات ونظم تجمع أول

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش

العالى خدمه اجتماعية بور سعيد

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

تربيه شعبة تربية فنية جامعة السويس

آداب انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت

معهد الألسن العالى بمدينة نصر شعبة (ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)

عالى إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالى خدمة اجتماعية المنصورة

كلية التربية الرياضية بالعريش بنات

الفنى التجارى بقنا

العالى ترميم الآثار بأبى قير

نوعية موسيقية جامعة دمياط

حقوق انتساب موجه أسوان

العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد الألسن العالى بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

تجاره انتساب موجة جامعة السويس

المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط

العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)

الجزيرة العالى حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

نتيجة تنسيق طلاب الشعبة العلمية الثانية 2018

هذه هي نتيجة تنسيق طلاب الشعبة العلمية الثانية التي تمّ المصادقة عليها من قبل وزارة التعليم العالي، حيثُ كل كلية من الكليات تمّ التوصل إلى مفتاح تسجيل ودخول يستحق كل طالب وصل إلى الحد الأدني له أن يحصل على مقعد في هذه الجامعات، ولكنّها ليس كل ما تمّ الإعلان عنه من قبل توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018.

طب بيطرى جامعة السادات 389.5

طب بيطرى بنها 389.5

طب بيطرى الزقازيق 389.5

طب بيطرى الإسماعيلية ج قناة السويس 389.5

طب بيطرى أسيوط 389.5

طب بيطرى القاهرة 389.5

طب بيطرى دمنهور 389.5

طب بيطرى الإسكندرية 389.5

طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى 389.5

طب بيطرى فرع مطروح 389

طب بيطرى فرع الوادي الجديد 389

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 388

كلية السياسة والاقتصاد ج السويس 387.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 386.5

تمريض طنطا 386.5

إعلام القاهرة 385.5

كلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية 385.5

علوم دمنهور 384.5

الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 384.5

تمريض دمنهور 384.5

وافيناكم هنا بكل ما تمّ التوصل إليه من توقعات تنسيق الثانوية العامة 2018، وفي مقالات أخرى سنوافيكم بالعديد من التوقعات التي سيتمّ الإدلاء بها من قبل مكتب التنسيق في جمهورية مصر العربية أولًا باول.