تراند اليوم : تنسيق المدارس التجريبية 2019 .. نتيجة تنسيق المدارس التجريبية 2019 القاهرة الجيزة

ننشر لكم أهالي الطلاب ، نتيجة تنسيق المدارس التجريبية 2019 ،و أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الأستاذ محمد عطية، عن مد فترة التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالقاهرة، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للأطفال الراغبين في الإلتحاق بالمدارس الرسمية المستقبل والتجريبيبة، حتى يوم الأحد 15 يوليو وذلك للمتقدمين برغبات التسجيل الجديد وتعديل البيانات، على أن يتم إعلان النتيجة عقب إغلاق باب التسجيل مباشرةً.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقديم لرياض الأطفال الـ KG للقبول بالمدارس الرسمية التجريبية والتجريبية المميزة ومدارس المستقبل للدراسة في العام الدراسي الجديد 2018-2019، وذلك في الفترة من 1 يونيو الجاري وحتى 30 من نفس الشهر، مع العلم أن التقديم الكتروني في ثلاث محافظات فقط، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية، وسائر المحافظات يتم التقديم فيها من خلال المدارس يدوياً.

تقديم رياض الأطفال يتم بواسطة الرقم القومي للطفل المدون في شهادة الميلاد الإلكترونية، ويقوم ولي الأمر بإدخال رغبات المدارس في الإدارة التعليمية التابع لها، مع الأخذ في الإعتبار أن ترتيب الرغبات لا يعني بالضرورة قبول الطفل في أول رغبة، فذلك يتوقف على اعتبارات السن والأماكن المتوفرة، كما يمكن لولي الأمر تعديل الرغبات التي أدخلها الكترونياً طوال فترة التقديم، دون أن يكون له الحق في التعديل بعد انتهاء الفترة المخصصة للتقديم في الثلاثون من يونيو الجاري.

يلتزم ولي الأمر بإدخال محل السكن بشكل صحيح، حيث أنه يعد أهم معيار من معايير القبول في المدارس، كما يمكن لولي الأمر في حالة إذا ما تعسر عليه التقديم الكترونياً، أن يتوجه إلى المدرسة التي يرغب في الإلتحاق بها، مع صورة من شهادة الميلاد الإلكترونية الخاصة بالطفل وبطافة الرقم القومي، من أجل التسجيل في وحدة المعلومات الإلكترونية التابعة للمدرسة.

التقديم لرياض الأطفال متاح من خلال مواقع المديريات التعليمية في المحافظة التابع لها، على أن يكون بداية تقديم المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بداية من الأول من يونيو وحتى الثلاثون منه، وبعد ذلك بـ 15 يوماً تظهر النتيجة، وبعدها بأسبوع يتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لمن لم يتم قبولهم في تنسيق المرحلة الأولى.

رابط التقديم لتسجيل رياض الأطفال بالقاهرة من هنا