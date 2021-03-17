تراند اليوم : اختفاء سائحتين هولنديتين على أحد جبال الهيمالايا بعد حظر السياحة في نيبال

اختفاء سائحتين هولنديتين على أحد جبال الهيمالايا بعد حظر السياحة في نيبال

كاتماندو/ الخليج 365 ووكالات/

اختفت سائحتان هولنديتان وحمَّال نيبالي من منطقة جبال نيبال منذ 16 أذار/مارس، بعد يوم من حظر الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا للرحلات بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقا لجمعية وكالات الرحلات في نيبال.

وقال خوم بهادور سوبيدي، رئيس الجمعية، إن السائحتين، اللتين تم تحديد هويتهما باسمي مادلين فان دير بيرك وأولجا سبرونكن، كانتا متجهتان على طريق أنابورنا الدائري إلى منتجع جومسوم قادمتان من جاكات في منطقة لامجونج عبر ممر تورونج لا.

ويعد ممر "تورونج لا" أعلى نقطة في طريق أنابورنا الدائري القصير، بارتفاع 5416 متر فوق مستوى سطح البحر شمال جبل أنابورنا في وسط نيبال.

وقال سوبيدي إن السائحتين شوهدتا مع دليلهما الحمال، على الرغم من أنهما لم يذكرا وجود الدليل أثناء الحصول على إذن الدخول.

وقال سوبيدي: "أبلغنا الشرطة وأعضائنا على الأرض لإجراء التفتيش بعد تلقي طلب من (ممثل) القنصلية الهولندية في كاتماندو".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في القنصلية الهولندية في كاتماندو للتعليق.

وعلى الرغم من أن نيبال أغلقت جميع جبالها أمام المتسلقين والمتنزهين في 15 أذار بسبب مخاوف من انتشار كورونا، لا يزال بعض السائحين الذين حصلوا على إذن قبل القيود يتجولون على طرق التنزه الرئيسية.