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تراند اليوم : مسلسل إبنة السفير الحلقة 13 مترجم للعربية .. قناة star tv التركية

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تدور أحداث مسلسل ابنة السفير، حول قصة حب مستحيلة بين ناري ابنة السفير و سنجار ابن عامل في موغالا ،اللذان وقعا في حب بعضهما منذ اللحظة التي تقابلا فيها عندما كانا طفلان ، العاشقان يدركان انهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب مواضيع عائلية فيقرران الهرب وترك كل شيء خلفهما ، في اليوم الذي سيهربان فيه يحصل شيء غامض وتختفي ناري بشكل مفاجئ .بعد سنوات يصبح سانجار غني وعندما يكون يتجهز للزواج من فتاة اخرى تظهر ناري من جديد أمامه ومعها اسرار الماضي.

الحلقة هنا :

https://www.startv.com.tr/dizi/sefirin-kizi/son-bolum

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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