تراند اليوم : رجل يلقي بآلاف من اليوروات من شرفة منزله

أمستردام/ الخليج 365

فوجئت الشرطة الهولندية ، مساء الأحد، عقب وصولها بسقوط عدد كبير من الأوراق النقدية عليها من شرفة مبنى شب فيه حريق في مدينة "دين بوش" جنوب البلاد.

وقالت الشرطة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل "تويتر" إن آلافا من الأوراق النقدية تطايرت في الهواء بعدما بدا أن رجلا ألقى بها من شرفة المبنى.

وأوضحت أنه تم إعتقال الرجل بشبهة الحرق العمد، وأصيبت مالكة الشقة (65 عاما) بعدما قفزت من شرفة الطابق الثاني للهروب من الحريق.

وأظهر مقطع فيديو للحدث عناصر الشرطة يجمعون الأموال في أكياس بلاستيكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبلغ قد يصل إلى أكثر من 100 ألف يورو (107 ألاف دولار).

وأضافت الشرطة إنها تمكنت من جمع معظم المبلغ وتتحقق حاليا من مصدره، وما إذا كانت هناك عملية غسل أموال في هذا الإطار.