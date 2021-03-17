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تراند اليوم : هذه العلامة قد تعني الإصابة بفيروس كورونا الجديد

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وكالات - الخليج 365

مع رصد الالاف من المصاابين بفيروس المستجد في دول العالم، تتزايد الضغوط على النظام الصحي وتتزايد التساؤلات عن الأعراض التي ينبغي لمن يشعر بها التواصل مع الجهات المختصة.

وينقل تقرير نشره موقع قناة "سي أن أن" الأمريكية عن خبراء أن السعال هو أحد الأعراض الأولى التي يشعر بها الشخص عندما يكون مصابا بالفيروس، ولكنه سعال من نوع مختلف.

ويوضح التقرير أن هذا السعال قد يتشابه مع أعراض الإنفلونزا الاعتيادية وغيرها، لكنه في حالة الإصابة بـ"كوفيد-19" يأتي جافا، دون سيلان في الأنف ومخاط، مع ألم شديد في الصدر.

وعادة ما تظهر بعد ذلك علامات أخرى من قبيل الإرهاق والحمى وآلام في أجزاء مختلفة من الجسد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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