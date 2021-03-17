تراند اليوم : نتائج الفصل الثاني 2020 ,,, HERE نتائج الفصل الثاني 2020 وزارة التربية الوطنية – نتائج تقويم التلاميذ للفصل الثاني عبر الارضيه الرقميه

نتائج الفصل الثاني 2020 HERE نتائج الفصل الثاني 2020 وزارة التربية الوطنية – نتائج تقويم التلاميذ للفصل الثاني عبر الارضيه الرقميه ،أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر اليوم الخميس عن فتح إمكانية معرفة نتائج الطلاب في الفصل الثاني عن طريق الإنترنت خلال معرفة النتائج لأولياء الأمور وحصولهم على نتائج تقويم الفصل الدراسي الثاني في الجزائر بأبنائهم من خلال طريق الموقع المخصص لهم، ضمن نظام المعلومات للقطاع في موقع وزارة التربية الوطنية.

نتائج الفصل الدراسي الثاني في الجزائر

كما أكدت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن توفير إمكانية لإرسال نتيجة الفصل الدراسي الثاني في الجزائر عن طريق هيئة البريد الجزائري بعد تقديم طلب ووضع العنوان ورقم هاتف ولي الأمر للوصول إلى منزلك بملف ورقي به النتيجة الخاصة بالأبن أو البنت للتأكد من النتيجة بشكل رسمي.

نتائج تقويم التلاميذ للفصل الثاني عبر الارضيه الرقميه

جاءت تلك الخطوات من وزارة التربية الوطنية في الجزائر لمنع الشعب من النزول للشوارع أو التجمع في المدارس لمعرفة نتيجة تقويم الفصل الدراسي الثاني لأبنائهم، محاولات الحكومة الجزائرية في وضع كل الخدمات الهامة للشعب على الإنترنت لجعل مهمة معرفة نتيجة الفصل الدراسي أسهل على أولياء الأمور من خلال الدخول إلى الموقع والبحث عن نتيجة أبنك برقم الجلوس أو الأسم من خلال موقع الأرضية الرقمية، للدخول إلى موقع الأرضية الرقمية الخاص بوزارة التربية الوطنية في الجزائر سيكون من هــنــا، جاءت تلك الخطوة من وزارة التربية الوطنية بعد إنتشار فيروس كورونا في الجزائر وتعليمات الحكومة الجزائرية بالجلوس في المنزل لتجنب انتشار الفيروس في الجزائر.