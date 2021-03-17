تراند اليوم : 5 نصائح بسيطة وناجعة للمحافظة على النظافة الصّحية

5 نصائح بسيطة وناجعة للمحافظة على النظافة الصّحية

غزة/ الخليج 365

تشهد السنوات الأخيرة ازديادًا في الوعي حول أهميّة المحافظة على نمط حياة صحّي. يحرص الكثيرون على التغذية المتوازنة، ويزداد الوعي حول أهميّة النشاطات والتمارين الرياضيّة، حيث يبحث الأشخاص عن معادلات لتحسين الصحّة وجودة الحياة. ومن بين المعادلات الكثيرة للمحافظة على الصّحة، يوجد عامل واحد يتعلّق مباشرةً بانتشار الأمراض، وهو بسيط- المحافظة على النظافة الصحيّة وتجنّب التعرض للبكتيريا المُسبّبة للأمراض.

البكتيريا هي كائن أحادي الخليّة يستطيع العيش والتكاثر في ظروف معيّنة، تفضّل معظم أنواع البكتيريا البيئة الدافئة والرطبة، علمًا إنها ليست بحاجة إلى حامل لكي تتكاثر وتستطيع العيش والنموعلى مُختلف المسطّحات في البيوت، مثل الشايش، الأدوات الصّحية، الدرابزينات ومفاتيح الكهرباء. يوجد الكثير من أنواع البكتيريا، ولكن ليست كلها خطيرة ومُسبّبة للأمراض، وحتى إن بعض البكتيريا تُعتبر مهمّة لصحّتنا وللأداء السليم لجسمنا.

يجب التأكيد على ضرورة تفادي التعرّض للبكتيريا المُسبّبة للأمراض، وذلك لأن التعرّض لهذا النوع من البكتيريا قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض. ومن أجل المحافظة على صحّتكم ونظافتكم الشخصيّة جمعنا لكم النصائح التالية:

إغسلوا أيديكم- تُثبت الأبحاث وجود علاقة مباشرة بين الإصابة بالأمراض وبين غسل اليدين. إهتموّا بغسل يديكم قبل كل وجبة وبعد استخدام الحمّام. لمستم غرضًا في مكان عام؟ إخرصوا على غسل يديكم فور ذلك. من المهم جدًّا التعوّد على غسل اليدين منذ عمر صغير، ولذلك من المهم أن يتعلّم أطفالكم وأولادكم غسل يديهم. إحرصوا على تعقيم يديكم بواسطة جِل خاص ومخصّص لذلك في الأماكن التي لا يتوفّر فيها الماء والصابون. إحتفظوا بلوحتي تقطيع (مُفرمتين) بالبيت - إحرصوا على أن تحتفظوا بلوحة تقطيع (مفرمة) للّحوم الطازجة، الدجاج، الأسماك والطعام الذي يُطهى بالحرارة، إلى جانب لوحة تقطيع (مفرمة) أخرى مُخصّصة للطعام الطازج. يجب الإشارة إلى أن اللحوم الطازجة والأسماك والدجاج قد تحتوي على جرثومة السلمونيلا وغيرها من مُسبّبات أمراض الجهاز الهضمي، صحيح أن عمليّة طهي الطعام تؤدّي إلى إبادة هذه البكتيريا إلا أنها قد تبقى على لوحة التقطيع وبالتالي تؤدّي إلى تلوّث الطعام الذي يتم تقطيعه على نفس اللوحة. لذلك يُنصح بالفصل بين لوحة التقطيع المستخدمة لتقطيع أطعمة من مصدر حيواني قبل طبخها وتعقيم لوحتي التقطيع بعد الطهي إما بواسطة مادّة مُنظّفة ومُعقّمة أو بواسطة جلي الأدوات بالجلّاية وبدرجة حرارة عالية. إمتنعوا عن التلويث المتبادل- التلويث المتبادل هو انتقال البكتيريا من غذاء إلى آخر، وينتج عن ملامسة غذاء لمسطّح تبقّت عليه بكتيريا ولم يتم تنظيفه كما يجب. بعد الطهي إحرصوا على تنظيف كل المسطّحات بالمطبخ بواسطة مادّة التعقيم. يُنصح باختيار مادّة قادرة على التنظيف والقضاء على 99.9% من الجراثيم، وكذلك فعّالة ضد الجراثيم التي قد تتواجد في الغذاء مثل السلمونيلا والليستريا وغيرها. إهتمّوا بمتابعة التعليمات المكتوبة على المنتجات الغذائيّة. تهدف درجات الحرارة الموصى بها لتخزين الطعام، ومواعيد انتهاء الصلاحيّة وتعليمات التخزين إلى منع تلف الغذاء والمحافظة على صحّة المستهلكين. إحرصوا على قراءة التعليمات والإحتفاظ بها وذلك لتفادي تناول طعام بدأ بالتّلف. قلّلوا خطر الإصابة بالعدوى- إهتمّوا بتهوئة البيت في الشتاء وفي الأيام الحارّة على حد سواء، حتى أثناء عمل المكيّف. تبدّل الهواء في البيت يساعد على منع الإصابة بعدوى الأمراض. نظّفوا الأدوات الصحيّة بواسطة مواد تعقيم وتفادوا ملامسة شخص مريض.

إذًا، عندما تقومون بالطهي أو التنظيف، إهتمّوا بقواعد النظافة الصحيّة. بإمكانكم الإستعانة بسلسلة 99.9% من سانوالتي تضم مجموعة حلول للتعقيم. تمّ فحص هذه المنتجات على مجموعة كبيرة من الجراثيم وتبيّن أنها فعّالة وآمنة للإستخدام وتساعد في المحافظة على النظافة الصحيّة بالبيت.