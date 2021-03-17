تراند اليوم : فديو مرتضى منصور يوتيوب .. فيديو مرتضي منصور الاباحي الأخير .. فضيحه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أشعل فديو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جدلاً واسعاً في الشارع المصري، وعقب الناشطون على فيديو فضيحة مرتضى منصور الاباحي بالمطالبة بتوضيح ملابسات الحادث ومحاسبته على الأمر، حيث تصدرت فضيحة مرتضى منصور ترند مؤشر بحث جوجل،وتسبب هذا الفيديو في إثارة الجدل حول حقيقة هذا المقطع الجنسي والذي يظهر فيه شاب عاري تماماً من ملابسه وهو يدخل على شخص المفترض أنه مرتضى منصور ـ بحسب رواية النشطاءـ غرفة النوم.

حيث تسرب إلى مواقع التواصل الاجتماع وموقع يوتيوب مقطع مصور في فضيحة بها رجل يظهر عاريا يمشي من جهة السرير إلى جهة الكومود في غرفة النوم، في إضاءة ضعيفة قليلا، وحتى يصل إلى هاتفه يصله مكالة هاتفية، وفي تلك الأثناء يخرج شاب صغير يبلغ من العمر 15 عاما تقريبا، من حمام الغرفة إلى الغرفة، قبل أن يشير له من يتكلم في الهاتف بأن أسكت واضعا اصبعه السبابة على فمه، بينما يقف الشاب فيقول ردا على الهاتف ألو.

والمقطع المصور أقل من دقيقة إلا أن إضاءة شاشة الهاتف وإضاءة الحمام التي تظهر في المقطع تنزل على وجه المتواجد في المقطع فتتبين ملامحه بشكل شبه واضح.