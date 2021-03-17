تراند اليوم : نتائج مفاضلة التعليم المفتوح جامعة البعث 2019 - 2020

أعلنت جامعة البعث نتائج نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2019 "مفاضلة القبول الجامعي لبرامج التعليم المفتوح في جامعة البعث للعام الدراسي 2019-2020".

وجاءت برامج التعليم المفتوح كالتالي:

كلية الحقوق برنامج الدراسات القانونية _ علمي +أدبي برنامج الترجمة إلى لغة اإلنكليزية _ برنامج الترجمة إلى لغة الفرنسية ( علمي_ أدبي). كلية السياحة برنامج الارشاد السياحي ( أدبي _فندقي) كلية التربية برنامج رياض الاطفال(علمي أدبي + شريعة فنون نسوية) برنامج التسويق و التجارة االلكترونية (علمي+تجاري) كلية الاقتصاد(برنامج إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ) علمي و ادبي وشريعة ، و تقبل كافة الثانويات المهنية التي لم تذكر في الاعلان ( تجاري_ صناعة _فنون نسوية_نفطية_ نقل بحري _ زراعية _ ري وصرف_سياحة فندقية)

شروط التقدم إىل املفاضلة:

1 .أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية قبل سنتي ن على األقل من تاريخ االعالن

ً على نسبة ال تقل عن 70 %من عالمة اللغة اإلنكليزية لمن يرغب بالتقدم

2 .أن يكون حائزا

إلى مفاضلة برنامج الترجمة في اللغة اإلنكليزية, ونسبة ال تقل عن 65 %من عالمة

اللغة الفرنسية لمن يرغب بالتقدم إلى برنامج الترجمة في اللغة الفرنسية.

3 .تقبل شهادة الدراسة الثانوية العامة غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية

لنظام معادلة الشهادات الثانوية وفقا نوية المعتمدة في وزارة التربية. ً

4 .يتقدم حملة شهادة المعهد المتوسط والشهادة الجامعية إلى المفاضلة على أساس الشهادة

فئة التي سبق أن نجحوا فيها, وفقا تقرره ً الثانوية, ويعفى المقبولون من المقررات المكا لما المجالس الجامعية المختصة.

5 .تقبل الثانويات المهنية )التجارية-الفنون النسوية-الشرعية - الفندقية( الصادرة عن الجهات العامة في سورية أو مايعادلهاً

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ثالثا - شروط املفاضلة اخلاصة بالطالب ذوي الشهداء واجلرحى:

1 .يقبل ما ال يزيد على /15 /خمسة عشرة طالباً في كل اختصاص في برامج التعليم المفتوح في جامعة البعث من ذوي الشهداء ، وفقا ألحكام المرسوم رقم /274 /تاريخ 2012/7/17

2 .أبناء وأشقاء و أزواج الشهيد

3 .جرحى العجز الكلي والجزئي

4 .جرحى العجز بنسبة ال تقل عن 30 ، %والتزيد على 35 %من العسكرين المجندين والاحتياطين

5 .أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي اليقل عن 70%

6 .أبناء المفقودين و أزواجهم

7.تثبت هذه الحاالت بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم ً المسلحة

رابعا – الطالب ذوو االحتياجات اخلاصة:

1 .يقبل ما ال يزيد عن خمسة طالب ذوي االحتياجات الخاصة ) المعوقين جسدياً ( في كل برنامج من برامج التعليم المفتوح المفتتحة في جامعة البعث ، باستثناء برنامج رياض الأطفال ، وفقا 3 )من المرسوم رقم /203 /تاريخ 26/5/2012 ، وقرار مجلس التعليم العالي رقم /338/تاريخ 14/7/2012 ، وبما ال يتعارض مع طبيعة البرنامج

2 .يتقدم الطالب بوثيقة أصولية خاصة عن وضعه الصحي أو الجسدي من إحدى الدوائر المختصة لدى مديريات الشؤون االجتماعية والعمل تبين فيها طبيعة االحتياج الخاص ونسبته وعلى المثول أمام لجن ة طبية من الجامعة للوقوف على اإلعاقة وتقدير مداها

3 .تتم المفاضلة ما بين الطلبة المعوقين على أساس مجموع درجاتهم في الثانوية العامة بعد , و عند وجود لغتين أجنبيتين )فرنسي – إنكليزي( فيط ّي درجة مادة التربية الدينية الشهادة الثانوية، يجب على الطالب اختيار لغة أجنبية واحدة، يتم تثبيتها في استمارة المفاضلة، لتحتسب درجتها له، و تحذف درجة اللغة الثانية من مجموع درجات الشهادة الثانوية.

4 .يتم المثول أمام اللجنة الطبية في مبنى كلية الطب

خامسا - شروط املفاضلة اخلاصة بالطلبة العرب و األجانب:

تحدد شروط التحاق الطلبة العرب و األجانب في برامج التعليم المفتوح في جامعة البعث للعام الدراسي 2018-2019 كما يلي:

1 .أن يكون الطالب حاصالً على الشهادة الثانوية العامة السورية ) علمي أو أدبي أو مهني (أو ما يعادلها( قبل عام 2015-2016 .

2 .يشترط حصول الطالب المتقدم إلى أحد برنامجي الترجمة في اللغة اإلنكليزية أو الترجمة في اللغة الفرنسية على نسبة ال تقل عن / 60 / %في عالمة مادة اللغة األجنبية.

ً إضافة إلى /150 /

3 .يسدد الطالب المقبول في البرنامج رسم تسجيل مقداره /300 /دولار أمريكياً رسم المقرر الواحد .

سادسا - شروط املفاضلة اخلاصة حبملة شهادات املعاهد املتوسطة:

1 - يتم قبول نسبة 5 %من خريجي المعاهد المتوسطة المتفقة مع االختصاص زيادة على الاعداد المحددة لقبول حملة الشهادة الثانوية وفق مفاضلة خاصة تجري بينهم وفق تسلسل معدل تخرجهم في المعهد.

لما تقرره

2 -يعفى المقبولون منهم من المقررات المكافئة التي نجحوا فيها في المعهد وفقاً

المجالس الجامعية المختصة على أال تزيد نسبة اإلعفاء عن 25%

3 -اليحق للطالب المتقدم إلى مفاضلة حملة شهادات المعاهد التقنية التقدم إلى مفاضلة على أساس الشهادة الثانوية في العام ذاته ، تحت طائلة شطب قيده من المفاضلتين

سابعا - األوراق املطلوبة للمفاضلة:

1 -صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية المطلوبة )للشهادات السورية( .

2 -الطلبة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة من الدول العربية أو األجنبية, فيتقدمون بالوثيقة الأصلية للنجاح, مع صورة مصدقة عنها من وزارة الخارجية في الدولة المانحة للشهادة, ومن سفارة الجمهورية العربية السورية فيها, وكذلك من وزارة الخارجية السورية مع ترجمة أصولية للوثائق األجنبية, إضافة إلى صورة عن القيد في السجل المدني مستخرج حديثاً أو صورة عن البطاقة الشخصية, ويتقدم بصفة مشروطة ريثما تتم معادلة الشهادة الثانوية

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أصوالً

3 -الطلبة العرب واألجانب يتقدمون بصورة عن جواز السفر مصدقة من سفارة بلده في دمشق ومرفقة بترجمة إلى اللغة العربية إن كانت باللغة األجنبية, أو شهادة ميالده أو إخراج قيد.

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ثامنا - إجراءات التقدم إىل املفاضلة:

1 .يتقدم الطالب شخصياً )أو وكيله القانوني بموجب وكالة رسمية( برغباته لالشتراك في مفاضلة القبول حسب الشروط المنصوص عليها في اإلعالن

2 .ال تقبل طلبات المفاضلة من خالل المكاتب الخاصة أو الوسطاء أو غيرهم,تحت طائلة إلغاء التسجيل لمن يتقدم عبر المكاتب الخاصة أو الوسطاء.

3 .يمأل المتقدم استمارة المفاضلة في مراكز التسجيل المقررة في الجامعة ويدون عليها الرغبات, ويلصق عليها الطابع, ويقو م الموظف بوضع األختام الرسمية عليها بعد التأكد من شخصية الطالب وشهادته الثانوية, وبطاقته الشخصي ة, وتسلم نسخة إلى الطالب ويحتفظ بها )كإشعار يثبت اشتراكه في المفاضلة( بعد أن يوقع شخصيا ى االستمارة ً عل المسلمة إلى الجامعة.

4 .يتم قبول الطلبة في برامج التعليم المفتوح حسب رغباتهم و تسلسل درجاتهم وفق الطاقة الاستيعابية لكل برنامج.

إن لم يسجل في البرنامج الذي قبل فيه بعد أسبوعين من إعالن نتائج

5 .يعد الطالب مستنكفاً عن المفاضلة, ويتم ملء الشواغر إن تطلب األمر.

6 .لا يجوز للطالب أن يتقدم بالمفاضلة إلى أكثر من جامعة.

7 .يتقدم الطالب بنسختين عن استمارة المفاضلة ، ويذكر فيها الرغبات المتاحة له, وفقاً للشروط المطلوبة.

تاسعا - مكان ومواعيد التقدم إىل املفاضلة:

❖ يتم تقديم طلبات المفاضلة في مراكز التسجيل التالية ، في الفترة من : الثالثاا 29/10/2019 و لغاية الخميس 7/11/2019 خالل أوقات الدوام الرسمي )عدا يومي الجمعة و السبت(فقط. تستكمل األوراق الثبوتية بعد إعالن نتائج المفاضلة للطلبة المقبولين،وستحدد في لوحات الاعلان في الكليات المعنية .

مالحظة:استمارات التسجيل للمفاضلة تقد يدفع الطالب سوى قيمة الطوابع(.

يرجى مراجعة لوحات الاعلانان في مديرية شؤون الطالب المركزية - جامعة البعث

أو اإلطالع على الموقع الالكتروني لجامعة البعث على العنوان:

www.albaath-univ.edu.sy

أو الاطلاع على الموقع الالكتروني لمركز التعليم المفتوح في جامعة البعث على العنوان:

www.olc-albaath.edu.sy