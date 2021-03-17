تراند اليوم : اسماء منحة العاطلين عن العمل الوجبة الثالثة ( PDF )

وكالات/ الخليج 365/ من المقرر أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق اسماء منحة العاطلين عن العمل الوجبة الثالثة بعدما تم الاعلان الأسبوع الماضي عن اسماء الوجبه الثانية .

وسيعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اطلاق اسماء الوجبة الثالثة من المتقدمين للشمول بمنحة الطوارىء

بواقع شمول الالاف المستفيدين ويدعو اللذين تصلهم رسائل عبر ارقام هواتفهم الى الاحتفاظ بها لحين ورود رسالة اخرى تحتوي رمز تأكيد استلام المبلغ.

واكد ان منافذ بوابة العراق الالكترونية (سويج) المنتشرة ببغداد والمحافظات مستمرة في توزيع منحة الطوارىء وفق الية مبسطة تضمن حصول المستفيد على استحقاقاته المالية بسهولة.

ونشير لكم إلى أنه لم تصدر حتى الان أسماء الوجبه الثالثة وستكون متوفرة فور نشرها.