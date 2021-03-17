تراند اليوم : مسلسل ارجع لي قبلاتي الحلقة الاخيرة ،، مسلسل ارجع لي قبلاتي الحلقة 55 كاملة HD

في أحداث مسلسل ارجع لي قبلاتي الحلقة الاخيرة الحلقة 55 يقرر ريتفيك عن نهاية المطاف ان يخطف حبيبته بالاك رغم المشاكل التي يعرف انها ستحصل معه في حال قرار الارتباط,وبالفعل يخطفها ويهرب بها وتعرف عائلتة بالقصة ويقررون قتل بالاك,لكنه ينجح بالهرب بعيدا وينجبون طفل يسمونه شاروخان.

تدور قصة المسلسل حول عائلة رتيفيك أحد كبار رواد الأعمال في الهند ، ومالك شركة المستحضرات الصيدلانية Noon Biotech هو من أصول البنجابية. ريتفيك ابن رجل الاعمال الغني الذي يتسلى بالفتيات وبعد ان يتعلقن به يتركهم لانه معقد من امه التي تركته وهو صغير من اجل المال لانه هو و أبيه في تلك الفترة كانو فقراء , ومن ناحية أخرى هنناك طبيبة تدعى بالاك و هي فتاة من الطبقة المتوسطة تتمتع بقيم ومبادئ قوية. اختارت مهنة في مجال الطب بعد أن فقدت شقيقها بسبب استهلاك الأدوية غير الصحيحة التي تديرها المستشفى.

من هنا تبد أ القصة عندما يتعرف ريتفيك وبالاك على بعضهما من خلال احدى صديقات بالام والتي كانت على علاقة مع ريتفيك وتركها وهي حاولت ان تتدخل لتصلح الامر ولكن تكتشف شخصيةريتفيك المستهترة وتنصحها بالابتعاد عنه و ترجع بالاك تشتغل فى شركة الادوية ويكون ريتفيك هو مديرها وابن صاحب الشركة وهو يحاول طول الوقت ازعاجها .

ويعرض مسلسل ارجع لي قبلاتي على ام بي سي بوليود الساعة 9 ليلا بتوقيت السعودية.