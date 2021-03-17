تراند اليوم : نتائج الترقية بالاختيار 2018 .. نتائج الترقية بالاختيار 2019 التعليم الابتدائي والتسقيف 2019

نتائج الترقية بالاختيار 2018 ، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، اليوم الثلاثاء، نتائج الترقية بالاختيار 2018 والتسقيف 2019، من خلال ملف متكامل على موقع الوزارة.

و قام السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بزيارة إلى مدرسة "الصومعة"، حيث تم الاطلاع على معطيات الدخول المدرسي 2020- 2019 بجهة بني ملال – خنيفرة وتوزيع محافظ مدرسية على أطفال التعليم الأولي والقيام بجولة تفقدية لبعض الأقسام ولفضاءات المؤسسة.

وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع انعقاد اجتماعات اللجان الثنائية المركزية للتأشير على لوائح الترقية بالاختيار أو بالأقدمية برسم 2018 و التسقيف 2019 واصدار لوائح المترقين بجميع الأسلاك خلال شهر أكتوبر الحالي .

نتائج الترقية بالاختيار 2018 والتسقيف ( الرابط التالي ) أو من خلال ( الرابط التالي ) .

شروط الترقية بالاختيار: (الشروط النظامية - الحصيص - التسقيف - التنقيط)



أولا: الشروط النظامية:

- 10 سنوات من الخدمة في الدرجة

- الرتبة 7 و 5 سنوات من الخدمة في الدرجة 1 للترقي إلى الدرجة الممتازة بالنسبة للأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

ثانيا: الحصيص السنوي للترقي:

- 20 % للترقي إلى الدرجة 2 أو الدرجة 1 (و 13 % تخصص للامتحانات المهنية)

- 33 % للترقي إلى الدرجة الممتازة

ثالثا: الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي (بالتسقيف)

- ويفتح في وجه الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار بعد التقيد 4 مرات (برسم 4 سنوات) في جدول الترقي؛ فيرقون في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي

رابعا: التنقيط:

- النقطية المهنية النهائية للمترشح على 60 (نقطة المدير + نقطة المفتش + نقطة النائب)

- نقطة المسار المهني: نقطة واحدة عن كل سنة من الأقدمية العامة و نقطتان عن كل سنة من الأقدمية في الدرجة