تراند اليوم : فيديو رضوى .. ملابس سوداء وإطلالة حزينة حداداً على هيثم احمد زكي

تداولت نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على منصات فيسبوك وتويتر فيديو رضوى الذي ارتدت فيه الملابس السوداء حداداً على هيثم أجمد ذكي،وبدا التأثر الشديد في فيديو رضوى الشربيني بسبب وفاة هيثم احمد زكي، لتخبر الجمهور أنها كانت بصدد الظهور بإطلالة أخرى، ولكن الوفاة المفاجئة للفنان الشاب، جعلتها تظهر باللون الأسود حداداً عليه.

وأضافت رضوى الشربيني أنها لم تكن من المقربين من هيثم احمد زكي، والتقيا ربما مرتين أو ثلاث مرات، إلا أنه كان شخص طيب مسالم لم يؤذ أي أحد، ووفاته جاءت صدمة للجميع نظراً لصغر سنه.



واعتذرت رضوى الشربيني للجمهور عن حالتها النفسية السيئة، وظهورها بشكل غير معتاد ولكن الجميع في حالة حزن بعد وفاة هيثم احمد زكي.

وكان هيثم احمد زكي أبكى الملايين بخبر وفاته المفاجئة في منزله وحيداً فجر الخميس، حيث زلزل الخبر القلوب خاصة بعد كشف تفاصيل رحيله ومعاناته من ألم في معدته اضطر على إثره الذهاب إلى الصيدلية لتلقى مسكن قوي، وبعد عودته فارق الحياة.

أما أكثر التفاصيل المؤلمة التي صاحبت وفاة هيثم احمد زكي، هو تصريح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بسبب تأخر جنازته هو عدم وجود أحد من أقاربه لتسلم الجثمان، ليجري اتصالات مع النائب العام واستلم الجثمان بنفسه ليتم دفنه بجوار والده النجم الراحل أحمد زكي.