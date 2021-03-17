تراند اليوم : نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2019 - 2020

بدأت جامعة دمشق بنشر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019-2020 ،حيث شملت نتائج مفاضلة التعليم المفتوح اسماء 16961 طالباً وطالبة.

وقالت صفاء أوتاني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح، “إن فترة قبول طلبات المفاضلة في مراكز التسجيل المعتمدة انتهت اليوم وستصدر النتائج الأسبوع القادم وسيتم منح الطلاب فترة للاعتراض على النتائج”، حسب ما أفادت وكالة سانا.

وكشفت أوتاني أنه سيتم قبول ألف طالب في برنامج الدراسات القانونية و500 طالب في كل من برامج الإعلام والترجمة في اللغة الإنكليزية والدراسات الدولية والدبلوماسية ودبلوم التأهيل التربوي و800 طالب في كل من برامج المحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة و700 طالب في برنامج رياض الأطفال.

فقد أصدرت جامعة دمشق اليوم نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019 وبينت الحدود الدنيا من الدرجات للقبول في برامجه.

وأشارت الجامعة في بيان صحفي إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال زيارة موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على النتائج بشكل حصري.

وكانت جامعة دمشق أعلنت بدء قبول طلبات التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019 في مراكز التسجيل اعتبارا من اليوم.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية والترجمة والإعلام والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال ودبلوم التأهيل التربوي.