تراند اليوم : فوائد تناول كوب من الشاي يوميا !

يعد مشروب الشاي الأكثر شيوعا حول العالم ,حيث يتناوله أكثر من ثلثي العالم ,كما أنه مستخلص من عشبة كاميليا سينينسيس (Camellia sinensis).

ويتم تحضير مشروب الشاي , عن طريق نقع أوراقه الجافة بماء ساخن ,حيث يقدم لمتناوله ساخن أو بارد , فيما يحتوي على عناصر تفيد جسم الانسان .

ونقدم لكم خلال هذا المقال فوائد تناول كوب واحد من الشاي يوميا :

1- يساعد على فقدان الوزن

إذا كنت تشرب مشروبات منخفضة السعرات الحرارية مثل الشاي بدلاً من المشروبات السكرية، فقد تجد أنه من الأسهل فقدان الوزن، حيث يمكن أن يشعرك بالامتلاء مع عدم وجود السعرات الحرارية تقريبا.

بالطبع، لا ينجح ذلك إذا أضفت حفنة من السكر والقشدة، لذا عليك شربه دون اضافات لتتمتع بهذه الفائدة.

2- يقلل من داء السكري من النوع 2

يمكن للشاي ان يقلل من فرص اصابتك بمرض السكري من النوع الثاني، مما يؤثر على كيفية استخدام جسمك لسكر الدم (الجلوكوز).

اضافة الى ان الشاي يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد جسمك على معالجة السكر في الدم.

3- يحافظ على صحة القلب

في السابق اعتقد الأطباء أنه علينا ان نمتنع عن الشاي، لانه يحتوي على الكافيين، لكن الان يبدو أنه قد يحميك.

أظهرت إحدى الدراسات، ان الأشخاص الذين يشربون 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً أقل احتمالاً لتراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية التي تجلب الدم إلى عضلة القلب، وهذا يعني ان احتمال الإصابة بأمراض القلب يصبح أقل.

4- يحارب الجذور الحرة

الشوادر الحرة هي مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا الخاصة بك وتؤدي إلى المرض.

يقوم جسمك بانتاجها عندما يحول أطعمة معينة إلى طاقة وعندما يتعرض جلدك لضوء الشمس.

يمكنك أيضا الحصول عليها من الأشياء التي تتناولها وتشربها.

الشاي يساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة بمواد كيماوية تسمى مضادات الأكسدة.

5- يقي من السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما لا يصل الدم الى منطقة معينة من الدماغ.

كوب من الشاي في اليوم قد يقلل من احتمال إصابتك بها.

يرتبط شرب الشاي، خاصة الأسود منه بانخفاض ضغط الدم، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

6- يقلل خطر الاصابة بمرض باركنسون

الشاي قد يقيك من مرض باركنسون الخطير الذي يهاجم الخلايا العصبية في دماغك ويجعل من الصعب عليك التحرك.

تشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يخفف الأعراض المبكرة لمرض باركنسون، في حين أن البعض الاخر يبين أن شرب الشاي قد يساعد في حماية الدماغ منه في المقام الأول.

7- يحمي من مرض ألزهايمر

هذا الاضطراب، يهاجم الخلايا العصبية في الدماغ (الخلايا العصبية) ويمكن أن يسبب فقدان الذاكرة والتغيرات في أنماط التفكير والسلوك.

يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الخلايا العصبية.

اضافة الى ان الشاي الأخضر قد يساعد في منع مجموعات البروتينات التي يعتقد أنها تسبب المرض.

8- يقي من السرطان

الشاي الأخضر قد يساعدان في الوقاية من سرطان الثدي والبروستاتا.

في حين أن جميع أنواع الشاي قد تحميك من أنواع السرطان التي تؤثر على المبيض والمعدة.

